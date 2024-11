Valentina Cervantes habló de su separación: "Enzo decidió estar solo, tomar distancia"

“¿Viste lo que es la vida? Hace una semana estaba allá, ahora estoy acá. Yo estoy muy bien. Nosotros estuvimos seis años juntos, pero la verdad es que estoy muy bien”, aseguró la influencer. Con respecto a las razones de la ruptura, Valentina dejó en claro que no hubo un motivo puntual: "Enzo decidió estar solo, tomar distancia. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis . Se dijo que había terceros o infidelidades y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré ”, subrayó.

VALENTINA CERVANTES, ex de ENZO FERNÁNDEZ, rompe el silencio tras su separación "Enzo decidió estar solo" "No hubo ninguna crisis" "Yo no me enteré de infidelidades" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/y9iVF2BlLD

En cuanto a la sorpresiva decisión de Enzo, Valentina comentó:

La ex del futbolista también habló sobre su regreso al país: “Me quedé unos días más en Londres, unos diez días más. Imaginate que tengo tres años de mi vida allá, no era que agarraba una valija y me iba. Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, detalló.

"Vamos a hacer lo posible para que yo viaje allá, para que él pueda ver a los chicos", comentó Valentina, subrayando que ambos están comprometidos a mantener el vínculo familiar. A pesar de la situación actual, no descartó una posible reconciliación en el futuro: "No sé si es definitiva la separación. Por ahí en 10 años me ven de nuevo con Enzo".

Hacia el final de la nota, Valentina afirmó que sigue queriendo a Enzo y que no tiene rencor. Destacó que este distanciamiento puede ser beneficioso para ambos y que le quiere dar ese ejemplo a sus hijos: “Yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta un punto. Hasta el punto que otra persona me deje”.



¿Nuevo romance a la vista?

En el mismo programa, luego de la entrevista, Ángel de Brito reveló los detalles sobre un nuevo candidato para la modelo. Según Angel, el cantante LautyGram, ex novio de la China Suarez, se contactó con la influencer tras su ruptura. "Le empezó a escribir Lauty Gram", aseguró en vivo, dejando en claro que Valentina está recibiendo mensajes de varios famosos. También se especuló sobre otras posibles interacciones con figuras del espectáculo, aunque el conductor aclaró que esto podría ser solo un coqueteo y no necesariamente el inicio de una nueva relación.