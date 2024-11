Wanda Nara arremetió en redes contra Mauro Icardi y después se arrepintió

“Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien”, escribió Wanda. Además, aprovechó para tirarle un palito a su ex: “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

La mediática dejó en claro que no se queda en una relación infeliz solo por mantener una imagen pública: “ No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sostuvo.

Los rumores sobre los problemas entre Iccardi y Wanda no son nuevos, en el programa "A la tarde" comentaron que el futbolista adeuda la cuota alimentaria de sus dos hijas en común desde hace seis meses.

historia de ig.jpg Wanda Nara publicó una historia contra Icardi y a los pocos minutos la eliminó.

Wanda no pudo escapar de sus dichos

Aunque a los pocos minutos Wanda eliminó sus declaraciones en Instagram, la empresaria no pudo escapar de sus dichos y fue interceptada por un móvil del programa de televisión “Diario de la Mañana”. A desgano, Wanda se detuvo a responder las preguntas, aclaró que está trabajando y viviendo en Argentina, pero no respondió cuando le preguntaron si estaba enamorada de L-Gante.

Además, el notero le consultó acerca de sus polémicas declaraciones sobre Icardi. Wanda no dio muchos detalles, solo dijo que mantienen un contacto limitado por sus hijas, aunque el vínculo con el futbolista parece cada vez más distante. Respecto a su divorcio señaló: “Pedí el divorcio, pero lo dejé en manos de otra persona”.

