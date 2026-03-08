Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

El hijo del fallecido Alí Jamenei fue elegido por la Asamblea de Expertos y tendrá la voz central en la estrategia de guerra

La televisión estatal iraní anunció que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del país, fue nombrado su sucesor.

El nombre de Mojtaba circulaba desde hace tiempo como posible reemplazante de Alí Jameneí (incluso antes de que su padre muriera en un ataque israelí al inicio de la guerra), a pesar de nunca haber sido elegido o designado para un cargo gubernamental.

>> Leer más: Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán responde al líder supremo, y ahora Jamenei tendrá la voz central en la estrategia de guerra.

La Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos de 88 escaños, es la encargada de seleccionar al líder supremo de Irán.

Un "líder capaz y enérgico"

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, Mojtaba es el segundo de los seis hijos de Alí Jamenei. Cursó sus estudios secundarios en la escuela religiosa Alavi de Teherán.

Según los medios de comunicación iraníes, a los 17 años sirvió en el Ejército durante la guerra entre Irán e Irak. En 1999, Mojtaba se trasladó a Qom, una ciudad santa considerada un importante centro de la teología chiita, para continuar sus estudios religiosos.

Los cables diplomáticos estadounidenses, publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000, lo describían como "el poder detrás de la túnica", considerado ampliamente como un "líder capaz y enérgico" dentro del régimen.

Más ataques

Mientras tanto, la guerra se extendió peligrosamente este domingo hacia la infraestructura civil, mientras que Baréin acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico. Depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques de Israel, lo que provocó advertencias de ambientalistas.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del golfo Pérsico ya fueron alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, prometió ampliar los ataques.

Arabia Saudita anunció que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí, las primeras muertes en el país debido al conflicto. Residentes y trabajadores extranjeros constituyeron la mayoría de las muertes a consecuencia de la guerra en las naciones del golfo Pérsico.

En Israel, el Ejército reportó las primeras muertes de soldados desde que comenzó la guerra, en el sur del Líbano, mientras Israel combate al grupo político-paramilitar Hezbolá, respaldado por Irán. El Ejército de Estados Unidos indicó que un miembro del servicio falleció por heridas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1º de marzo. Siete soldados estadounidenses murieron hasta ahora en la guerra.

A consecuencia del conflicto fallecieron hasta ahora al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según indicaron funcionarios.