La confesión de Dario Barassi sobre su salud: "No sé cómo hago, me desespero"

El humorista reveló que debió someterse a una cirugía en las cuerdas vocales antes de volver a la televisión con el ciclo "Ahora caigo"

Después de pasar algunos meses fuera de la televisión, el actor y conductor Darío Barassi vuelve a la pantalla con el ciclo "Ahora caigo". En el marco de la promoción de su programa , el conductor habló con Puro Show y dio detalles de un problema de salud que padece desde hace algunos años.

Darío Barassi, por primera vez, habló sobre una cirugía a la que tuvo que someterse antes del inicio de su programa. Aunque en sus redes sociales suele compartir detalles de su vida personal y privada, sobre este acontecimiento el humorista no compartió detalles, por lo que sorprendió a todos los presentes y también a sus seguidores.

En diálogo con el panel del ciclo de El Trece, el humorista promocionó la llegada de la nueva temporada de "Ahora Caigo". Allí también confesó que en los últimos días tuvo que someterse a una cirugía.

Fue la panelista Fernanda Iglesias quien le preguntó sin filtros: “¿Cómo estás de salud?”.

En ese momento, el conductor reveló que fue operado de las cuerdas vocales. “Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, explicó Barassi.

Si bien aclaró que no se trata de algo grave y que ya se encuentra recuperado de la intervención, admitió que el postoperatorio le resulta incómodo. “Tengo que hacer silencio bastante tiempo después y eso es algo que me cuesta un montón”, contó.

“No sé cómo hago, me desespero”, agregó. Luego, fiel a su estilo, bromeó: “Mi mujer está chocha”.

Más adelante, el conductor también se refirió al apoyo constante de su esposa durante los momentos difíciles que le tocó atravesar en los últimos dos años.

