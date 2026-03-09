La Capital | Ovación | Messi

Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé

La salida del astro rosarino del conjunto culé marcó un triste episodio en su carrera, pero su excompañero confesó que estuvo a un paso de volver en 2023

9 de marzo 2026 · 14:39hs
Xavi Hernández

Xavi Hernández, excompañero de Messi en Barcelona, reveló el regreso frustrado del 10.

Xavi Hernández, excompañero de Lionel Messi en Barcelona durante una década, reveló que estuvo a un paso de concretar el regreso del astro rosarino a Cataluña en 2023, después de que se coronara campeón del mundo en Qatar. El entonces DT culé confirmó que “estaba todo acordado”, pero el presidente del club lo “echó para atrás”.

A pesar de ser una leyenda absoluta con el conjunto catalán, Messi se fue libre a PSG en 2021 debido a obstáculos económicos que frenaron la renovación de su contrato, a pesar de que Joan Laporta, mandatario culé, había asumido con la premisa de mantener al ídolo de la institución.

Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de ser campeón del mundo, lo contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo: 'Bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente'. Incluso, teníamos luz verde de La Liga”, afirmó Xavi durante una entrevista con La Vanguardia.

Messi junto a Xavi durante su etapa juntos en Barcelona.

La vuelta frustrada de Messi a Barcelona

El exmediocampista remarcó: “Mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere, no por La Liga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”.

Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de atenderme el teléfono porque por otro lado le habían dicho que la operación no se podía hacer”, resaltó el español, que agregó: “Yo llamé al padre y le dije: 'No puede ser Jorge'. Él me dijo que hable con el presidente. Ahí, le insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que estaba hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc (estadio olímpico en Barcelona) y vamos a hacer un Last Dance como el de Michael Jordan, todo preparado”.

Xavi confesó que este episodio de regreso frustrado del rosarino le supuso un “distanciamiento” en su vínculo, debido a que Lionel creyó que su excompañero “estaba en el entramado”, aunque ya resolvieron estas cuestiones.

“Me moría de ganas de que Messi volviera para poder entrenarlo, pero nos pusieron unos contra otros. Era su deseo y el mío, él lo sabe. No se dio por culpa de los que están”, concluyó Xavi.

Xavi Messi Barcelona

La respuesta de Joan Laporta a Xavi Hernández

El presidente de Barcelona salió al cruce y desmintió la versión del exmediocampista: “A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi, que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi a mediados de marzo”.

En mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión”, subrayó Joan Laporta durante un debate electoral organizado por el grupo Godó, en la previa a las elecciones culés.

