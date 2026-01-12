Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Adolescencia" entre los más premiados
En su 83° ceremonia, el evento reunió a lo más destacado del cine y la televisión. La lista completa de ganadores y nominados en esta nota
12 de enero 2026·10:19hs
El domingo por la noche se celebró una nueva edición de los Globos de Oro, uno de los eventos más esperados por la industria cinematográfica y la comunidad cinéfila. En su 83° ceremonia, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a las producciones destacadas en cine y televisión que durante 2025 cautivaron al mundo.
Entre la totalidad de obras nominadas, “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson y “Hamnet” de Chloé Zhao cosecharon una buena parte de los galardones de cine, mientras que “Adolescencia” y “The Pitt” fueron los más distinguidos en televisión.
“Los pecadores” (título original: “Sinners”) de Ryan Coogler, por su parte, fue reconocida por su logro cinematográfico de taquilla. Por otro lado, Kleber Mendonça Filho se llevó a Brasil el galardón a “Mejor película de habla no inglesa” con “El agente secreto”.
En cine, Jessie Buckley (“Hamnet”) y Wagner Moura (“El agente secreto”) se llevaron los laureles como mejores actores dramáticos, mientras que Rose Byrne (“Si pudiera, te daría una patada”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) se consagraron los mejores actores de comedia.
En televisión, los galardonados por su actuación en dramas fueron Noah Wyle (“The Pitt”) y Rhea Seehorn (“Pluribus”), mientras que los destacados por sus papeles en series cortas fueron Michelle Williams (“Dying For Sex”) y Stephen Graham (“Adolescence”).
De todas maneras, los nominados tendrán nuevas oportunidades para llevarse reconocimientos, ya que la temporada de premios aún no termina. Iniciada en noviembre de 2025, las galas de premiación tendrán su cierre en marzo con los esperados Premios Óscar.
Globos de Oro 2026: lista completa de ganadores
Cine
Mejor película dramática:
- “Hamnet”, de Chloé Zhao (ganadora)
- “Frankenstein”, de Guillermo del Toro
- “Un simple accidente”, de Jafar Panahi
- “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho
- “Valor sentimental”, de Joachim Trier
- “Los pecadores”, de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical:
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (ganadora)