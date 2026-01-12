La Capital | Zoom | Globos de Oro

Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Adolescencia" entre los más premiados

En su 83° ceremonia, el evento reunió a lo más destacado del cine y la televisión. La lista completa de ganadores y nominados en esta nota

12 de enero 2026 · 10:19hs
"Hamnet" de Chloé Zhao se llevó la estatuilla como "Mejor película dramática" en la nueva edición de los Globos de Oro

"Hamnet" de Chloé Zhao se llevó la estatuilla como "Mejor película dramática" en la nueva edición de los Globos de Oro
"Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson fue una de las cintas más premiadas en esta edición de los Globos de Oro

"Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson fue una de las cintas más premiadas en esta edición de los Globos de Oro

El domingo por la noche se celebró una nueva edición de los Globos de Oro, uno de los eventos más esperados por la industria cinematográfica y la comunidad cinéfila. En su 83° ceremonia, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a las producciones destacadas en cine y televisión que durante 2025 cautivaron al mundo.

Entre la totalidad de obras nominadas, “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson y “Hamnet” de Chloé Zhao cosecharon una buena parte de los galardones de cine, mientras que “Adolescencia” y “The Pitt” fueron los más distinguidos en televisión.

“Los pecadores” (título original: “Sinners”) de Ryan Coogler, por su parte, fue reconocida por su logro cinematográfico de taquilla. Por otro lado, Kleber Mendonça Filho se llevó a Brasil el galardón a “Mejor película de habla no inglesa” con “El agente secreto”.

En cine, Jessie Buckley (“Hamnet”) y Wagner Moura (“El agente secreto”) se llevaron los laureles como mejores actores dramáticos, mientras que Rose Byrne (“Si pudiera, te daría una patada”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) se consagraron los mejores actores de comedia.

En televisión, los galardonados por su actuación en dramas fueron Noah Wyle (“The Pitt”) y Rhea Seehorn (“Pluribus”), mientras que los destacados por sus papeles en series cortas fueron Michelle Williams (“Dying For Sex”) y Stephen Graham (“Adolescence”).

De todas maneras, los nominados tendrán nuevas oportunidades para llevarse reconocimientos, ya que la temporada de premios aún no termina. Iniciada en noviembre de 2025, las galas de premiación tendrán su cierre en marzo con los esperados Premios Óscar.

Globos de Oro 2026: lista completa de ganadores

Cine

Mejor película dramática:

- “Hamnet”, de Chloé Zhao (ganadora)

- “Frankenstein”, de Guillermo del Toro

- “Un simple accidente”, de Jafar Panahi

- “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho

- “Valor sentimental”, de Joachim Trier

- “Los pecadores”, de Ryan Coogler

Mejor película de comedia o musical:

- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (ganadora)

- “Blue Moon”, de Richard Linklater

- “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos

- “Marty Supreme”, de Josh Safdie

- “No hay otra opción”, de Park Chan-wook

- “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater

Mejor logro cinematográfico de taquilla:

- “Los pecadores” (ganadora)

- “Avatar: Fuego y ceniza”

- “F1: la película”

- “Las guerreras del K-pop”

- “Misión: Imposible. Sentencia final”

- “Weapons”

- “Wicked: Parte 2”

- “Zootrópolis 2”

Mejor película de habla no inglesa:

- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (ganadora)

- “Sirât”, de Oliver Laxe

- “No hay otra opción”, de Park Chan-wook

- “Valor sentimental”, de Joachim Trier

- “Un simple accidente”, de Jafar Panahi

- “La voz de Hind”, de Kaouther Ben Hania

globos de oro el agente secreto
Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux celebran el premio a la

Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux celebran el premio a la "Mejor Película en Lengua Extranjera" por “El Agente Secreto”

Mejor guion:

- Paul Thomas Anderson, por “Una batalla tras otra” (ganadora)

- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por “Marty Supreme”

- Ryan Coogler, por “Los pecadores”

- Jafar Panahi, por “Un simple accidente”

- Eskil Vogt y Joachim Trier, por “Valor sentimental”

- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por “Hamnet”

Mejor película animada:

- “Las guerreras K-pop” (ganadora)

- “Elio”

- “Arco”

- “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita”

- “Zootrópolis 2”

- “Little Amélie”

Mejor dirección:

- Paul Thomas Anderson, por “Una batalla tras otra” (ganador)

- Guillermo del Toro, por “Frankenstein”

- Jafar Panahi, por “Un simple accidente”

- Chloé Zhao, por “Hamnet”

- Ryan Coogler, por “Los pecadores”

- Joachim Trier, por “Valor sentimental”

Mejor actriz, drama:

- Jessie Buckley, por Hamnet (ganadora)

- Jennifer Lawrence, por “Die My Love”

- Renate Reinsve, por “Valor sentimental”

- Julia Roberts, por “Caza de brujas”

- Tessa Thompson, por “Hedda”

- Eva Victor, por “Sorry, Baby”

image
Jessie Buckley se llevó su primer Globo de Oro a casa por su papel en

Jessie Buckley se llevó su primer Globo de Oro a casa por su papel en "Hamnet"

Mejor actor, drama:

- Wagner Moura, por “El agente secreto” (ganador)

- Joel Edgerton, por “Sueños de trenes”

- Oscar Isaac, por “Frankenstein”

- Dwayne Johnson, por “The Smashing Machine”

- Michael B. Jordan, por “Los pecadores”

- Jeremy Allen White, por “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”

Mejor actriz, musical o comedia:

- Rose Byrne, por “Si pudiera, te daría una patada” (ganadora)

- Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2

- Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)

- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

- Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee

- Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor, musical o comedia:

- Timothée Chalamet, por “Marty Supreme” (ganador)

- George Clooney, por Jay Kelly

- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

- Ethan Hawke, por Blue Moon

- Lee Byung-Hun, por No hay otra opción

- Jesse Plemons, por Bugonia

Mejor actriz de reparto:

- Teyana Taylor, por “Una batalla tras otra” (ganadora)

- Emily Blunt, por “The Smashing Machine”

- Elle Fanning, por “Valor sentimental”

- Ariana Grande, por “Wicked: Parte 2”

- Inga Ibsdotter Lilleaas, por “Valor sentimental”

- Amy Madigan, por “Weapons”

Mejor actor de reparto:

- Stellan Skarsgård, por “Valor sentimental” (ganador)

- Benicio del Toro, por “Una batalla tras otra”

- Jacob Elordi, por “Frankenstein”

- Paul Mescal, por “Hamnet”

- Sean Penn, por “Una batalla tras otra”

- Adam Sandler, por “Jay Kelly”

Mejor banda sonora:

- Ludwig Göransson, por “Los pecadores” (ganadora)

- Alexandre Desplat, por “Frankenstein”

- Jonny Greenwood, por “Una batalla tras otra”

- Kangding Ray, por “Sirt”

- Max Richter, por “Hamnet”

- Hans Zimmer, por “F1: la película”

Mejor canción:

- “Golden”, de “Las guerreras K-pop” (ganadora)

- “Dream As One”, de “Avatar: fuego y cenizas”

- “I Lied To You”, de “Los pecadores”

- “No Place Like Home”, de “Wicked: Parte 2”

- “The Girl In The Bubble”, de “Wicked: Parte 2”

- “Train Dreams”, de “Sueños de trenes”

Televisión

Mejor serie, drama:

- “The Pitt” (ganadora)

- “La diplomática”

- “Pluribus”

- “Separación”

- “Slow Horses”

- “The White Lotus”

image
La serie

La serie "The Pitt" se impuso en los Globos de Oro 2026

Mejor serie, musical o comedia:

- “The Studio” (ganadora)

- “Colegio Abbott”

- “The Bear”

- “Hacks”

- “Nadie quiere esto”

- “Solo asesinatos en el edificio”

Mejor serie limitada:

- “Adolescence” (ganadora)

-” All Her Fault” (“Su peor pesadilla”)

- “Black Mirror”

- “La bestia en mí”

- “Dying for Sex”

- “La novia”

Mejor actor de serie dramática:

- Noah Wyle, por “The Pitt” (ganador)

- Sterling K. Brown, por “Paradise”

- Diego Luna, por “Andor”

- Gary Oldman, por “Slow Horses”

- Mark Ruffalo, por “Task”

- Adam Scott, por “Separación”

Mejor actriz de serie dramática:

- Rhea Seehorn, por “Pluribus” (ganadora)

- Kathy Bates, por “Matlock”

- Britt Lower, por “Separación”

- Helen Mirren, por “1923”

- Bella Ramsey, por “The Last of Us”

- Keri Russell, por “La diplomática”

Mejor actor de serie musical o de comedia:

- Seth Rogen, por The Studio (ganador)

- Adam Brody, por “Nadie quiere esto”

- Steve Martin, por “Solo asesinatos en el edificio”

- Glen Powell, por “Chad Powers: mariscal de campo”

- Martin Short, por “Solo asesinatos en el edificio”

- Jeremy Allen White, por “The Bear”

Mejor actriz de serie musical o de comedia:

- Jean Smart, por “Hacks” (ganadora)

- Kristen Bell, “Nadie quiere esto”

- Ayo Edebiri, “The Bear”

- Selena Gomez, “Solo asesinatos en el edificio”

- Jenna Ortega, “Miércoles”

- Natasha Lyonne, “Poker Face”

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión:

- Stephen Graham, por “Adolescence” (ganador)

- Jacob Elordi, por “El camino estrecho”

- Paul Giamatti, por “Black Mirror”

- Charlie Hunnam, por “Monstruo: La historia de Ed Gein”

- Jude Law, por “Black Rabbit”

- Matthew Rhys, por “La bestia en mí”

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión:

- Michelle Williams, por “Dying For Sex” (ganadora)

- Claire Danes, por “La bestia en mí”

- Rashida Jones, por “Black Mirror”

- Amanda Seyfried, por “El largo río de las almas”

- Sarah Snook, por “All Her Fault” (“Su peor pesadilla”)

- Robin Wright, por “La novia”

Mejor actriz de reparto (TV):

- Erin Doherty, por “Adolescence” (ganadora)

- Carrie Coon, por “The White Lotus”

- Hannah Einbinder, por “Hacks”

- Catherine O’Hara, por “The Studio”

- Parker Posey, por “The White Lotus”

- Aimee Lou Wood, por “The White Lotus”

adolescencia premio
Owen Cooper (Adolescencia) se consagró como el actor más joven en recibir un Globo de Oro

Owen Cooper (Adolescencia) se consagró como el actor más joven en recibir un Globo de Oro

Mejor actor de reparto (TV):

- Owen Cooper, por “Adolescence” (ganador)

- Billy Crudup, por “The Morning Show”

- Walton Goggins, por “The White Lotus”

- Jason Isaacs, por “The White Lotus”

- Tramell Tillman, por “Separación”

- Ashley Walters, por “Adolescence”

Mejor podcast:

- Good Hang With Amy Poehler (Spotify) (ganador)

- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

- Call Her Daddy (Siriusxm)

- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

- Smartless (Siriusxm)

- Up First (National Public Radio)

Mejor actuación en monólogo de humor:

- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality) (ganador)

- Bill Maher (“Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?”)

- Brett Goldstein (“Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life”)

- Kevin Hart (“Kevin Hart: Acting My Age”)

- Kumail Nanjiani (“Kumail Nanjiani: Night Thoughts”)

- Sarah Silverman (“Sarah Silverman: Postmortem”)

