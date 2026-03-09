La Capital | Zoom | Abel Pintos

Abel Pintos vuelve a Rosario: cuándo es el show y cómo comprar entradas

En el marco del festejo de sus 30 años de trayectoria, el cantante anunció una nueva fecha en la ciudad

9 de marzo 2026 · 13:34hs
Abel Pintos regresa a la ciudad en el mes de abril

Abel Pintos vuelve a Rosario en el marco de la celebración por sus tres décadas de trayectoria. El cantante anunció una nueva fecha en la ciudad, que formará parte del cierre de su gira nacional.

Cabe recordar que, con motivo de estos festejos por sus 30 años en la música, el artista ya se había presentado en Rosario durante 2025. Dentro del tour "Abel 30 Años", el músico se presentó el 24 de noviembre en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. En aquella oportunidad, miles de fanáticos pudieron recorrer todas las etapas de la carrera del popular cantante. Previamente, en mayo de 2025, había realizado dos funciones con entradas agotadas en el Metropolitano.

Actualmente, el cantante continúa recorriendo el país con presentaciones en distintas provincias. En ese marco, volverá el 23 de abril a Rosario para cerrar esta gira especial.

Abel Pintos en Rosario: cómo conseguir entradas

El recital será el 23 de abril en el Metropolitano.

La preventa de entradas estará disponible a partir del 10 de marzo a las 12 horas, exclusiva para clientes de Banco Macro a través de TurboEntrada. En tanto, la venta general se habilitará desde el 11 de marzo. Asimismo, quienes quieran adquirir sus tickets de manera presencial podrán hacerlo en la boletería del Metropolitano (Mitre 737).

