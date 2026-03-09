Mirtha Legrand a Mauricio Dayub sobre su pareja: "Es muy bonita, ¿cómo te eligió a vos?

La conductora volvió a ser tendencia tras lanzarle una pregunta sin filtros al actor que generó risas e incomodidad en la mesa de su programa

Mirhta Legrand le lanzó una incómoda pregunta a Mauricio Dayub sobre su pareja

"La histórica conductora Mirtha Legrand continúa al frente de su clásico programa "Almorzando con Mirtha Legrand" y, una vez más, volvió a generar repercusión en redes sociales por una de sus preguntas directas e incomodas a un invitado.

Este domingo al mediodía, la diva recibió en su mesa a Amalia Granata, Sofía Pachano, Alfredo Leuco y al actor Mauricio Dayub . Durante la charla, la conductora no dudó en preguntarle a este último artista sobre su vida personal , en particular sobre su pareja.

Dayub es uno de los actores más reconocidos del teatro argentino. A lo largo de su carrera participó en más de 20 películas y series de televisión, y actualmente se encuentra realizando en el teatro El nacional de Buenos Aires la obra "El Equilibrista". Ahora bien, la charla con el actor no llamó la atención por su trabajo sino porque, como es habitual en su estilo frontal, Mirtha no se guardó nada y lanzó una consulta sobre su relación sentimental.

La pregunta incómoda de Mirtha Legrand

Cabe recordar que en el plano personal, el actor está en pareja con Paula, ex modelo y escritora, con quien tiene un hijo, Rafael, de 13 años. Precisamente a raíz de una pregunta sobre su relación surgió uno de los momentos más comentados del programa.

Sin dudarlo, Mirtha lanzó una pregunta que desató risas en la mesa: “Tu mujer es muy bonita. ¿Y cómo te eligió a vos?”

Lejos de incomodarse, Dayub respondió con humor: “Es una de las preguntas que yo me hago todas las noches, Mirtha. Todas las noches”.

El intercambio generó risas en el estudio y rápidamente se volvió viral en redes.