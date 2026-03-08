Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fue hallado por personal policial en la vía pública, en barrio Empalme Graneros, tras un llamado al 911 y luego personal del Sies constato su fallecimiento

La cuadra de Campbell 1500 bis, en la zona noroeste, amaneció conmocionada tras el homicidio de un hombre.

Un hombre fue asesinado en la noche de este sábado en la zona noroeste de Rosario . De acuerdo a información brindada por el Ministerio de Seguridad provincial, fue hallado en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego.

Las primeras informaciones indican que un llamado al 911, poco antes de las 23 de este sábado, alertó a la Policía por un hombre tendido en la vía pública , precisamente en Campbell al 1500 bis.

Una vez que los efectivos policiales arribaron al lugar, se encontraron con el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de arma de fuego , por lo que solicitaron una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Tras llegar, personal médico del Sies constató que el hombre no presentaba signos de vida. Voceros indicaron que tras estar durante varias horas como NN en la morgue, el hombre fue identificado como Franco David Beltrán.

Por razones de jurisdicción, intervinieron agentes de la comisaría 20° y tras constatar el fallecimiento, trasladaron las investigaciones a la Fiscalía de turno.