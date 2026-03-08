La Capital | Policiales | zona noroeste

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fue hallado por personal policial en la vía pública, en barrio Empalme Graneros, tras un llamado al 911 y luego personal del Sies constato su fallecimiento

8 de marzo 2026 · 14:01hs
La cuadra de Campbell 1500 bis

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La cuadra de Campbell 1500 bis, en la zona noroeste, amaneció conmocionada tras el homicidio de un hombre.

Un hombre fue asesinado en la noche de este sábado en la zona noroeste de Rosario. De acuerdo a información brindada por el Ministerio de Seguridad provincial, fue hallado en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego.

Las primeras informaciones indican que un llamado al 911, poco antes de las 23 de este sábado, alertó a la Policía por un hombre tendido en la vía pública, precisamente en Campbell al 1500 bis.

Una vez que los efectivos policiales arribaron al lugar, se encontraron con el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de arma de fuego, por lo que solicitaron una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

>> Leer más: Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tras llegar, personal médico del Sies constató que el hombre no presentaba signos de vida. Voceros indicaron que tras estar durante varias horas como NN en la morgue, el hombre fue identificado como Franco David Beltrán.

Por razones de jurisdicción, intervinieron agentes de la comisaría 20° y tras constatar el fallecimiento, trasladaron las investigaciones a la Fiscalía de turno.

Noticias relacionadas
Alexis Chami Mendoza fue detenido en la vía pública y está sindicado como miembro de Los Menores.

Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Los procedimientos en los que se incautaron más de 400 dosis de cocaína se desarrollaron en tres domicilios de zona norte.

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El policía fue intervenido en el Hospital Italiano Sur de Rosario

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Una de las recompensas se refiere a la muerte de un hombre asesinado en 2024.

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Lo último

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tenía pedido de captura desde mayo del 2025 y lo detuvieron en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de 30 millones de pesos para dar con su paradero

Capturaron a Chami Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

El cortafuegos judicial de Milei y la doble misión de Pullaro en Vaca Muerta

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El cortafuegos judicial de Milei y la doble misión de Pullaro en Vaca Muerta

Arroyo Ludueña: piden al municipio inspecciones en inmediaciones de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden al municipio inspecciones en inmediaciones de un barrio cerrado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Ovación
Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar
Ovación

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

El error de Alpine que pagó Colapinto en una largada tremenda pero con una buena imagen final

El error de Alpine que pagó Colapinto en una largada tremenda pero con una buena imagen final

Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

La Ciudad
Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Arroyo Ludueña: piden al municipio inspecciones en inmediaciones de un barrio cerrado

Arroyo Ludueña: piden al municipio inspecciones en inmediaciones de un barrio cerrado

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi