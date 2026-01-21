Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Un gran fracaso de Disney, la película de un cantante famoso y varios actores de Hollywood encabezan las ternas.

"Blancanieves", el gran fracaso de Disney de 2025, encabeza las candidaturas a los Premios Razzies

Es temporada de premios en Hollywood y no pueden faltar los Razzies . El galardón que elige a las peores películas y actuaciones de cada año celebra 46 ediciones en este 2026. Recientemente, se conocieron las nominaciones para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el sábado 14 de marzo, en la víspera de los Oscar.

Esta vez, la “Frambuesa de oro” puso la mira en “Blancanieves” (la película live action de Disney que resultó un gran fracaso) y “La guerra de los mundos” (otra pésima remake de la tradicional historia de ciencia ficción), ambas con seis nominaciones cada una.

Los Razzies se plantean como un evento paródico, y los candidatos y premiados suelen subirse a ese sentido del humor. De hecho, muchos han asistido personalmente a la ceremonia a aceptar la estatuilla y reírse de sí mismos.

El primero en recibir el Razzie en mano fue el director holandés Paul Verhoeven, que en 1996 recibió el premios a Peor Película y Peor Director por “Showgirls”, una película que fue posteriormente reivindicada por muchas personas. En este sentido, los Razzies se jactan de que han ayudado a que algunos filmes se conviertan en propuestas “de culto”.

Halle Berry y Sandra Bullock fueron otras celebridades que fueron a la ceremonia para llevarse su Razzies, mientras que el mismísimo Francis Ford Coppola aceptó el galardón de manera virtual en 2025 (por “Megalópolis”). Algunos ven en estos premios la oportunidad de reconocer y mirar con humor algunos traspiés en sus carreras, o proyectos que resultaron fracasos de taquilla o para la crítica.

Todos los nominados a los premios Razzies:

Peor Película



- “Estado eléctrico”. Los Razzies la caracterizaron como “la producción de 320 millones de dólares de una novela gráfica muy valorada, que a pesar del talento altamente promocionado involucrado, fracasó en originalidad, ejecución y corazón”. Dirigida por los hermanos Russo (los de algunas Avengers), tuvo un elenco estelar formado por Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito y Stanley Tucci.

- “Hurry Up Tomorrow”. Una película basada en el disco homónimo de The Weeknd, que la coescribió y protagonizó. “Un proyecto vanidoso que no avanza lo suficientemente rápido hacia el final”.

- “Blancanieves”. El proyecto estuvo maldito desde antes de su estreno, cuando la dupla protagónica generó controversia: Rachel Zegler (Blancanieves), de ascendencia colombiana se pronunció a favor de Palestina, y la israelí Gal Gadot (la Reina Malvada) defendió el avance de su país en Gaza. Pero además, la película resultó ser “una reinvención lenta e innecesaria de un clásico, llena de números musicales prolongados, enanos hechos con CGI y suficiente mediocridad para dejar al público en un lugar muy infeliz”. Generó pérdidas de más de 100 millones a Disney.

- “Star Trek: Section 31”. “Un embrollo caótico que transporta a su audiencia a una frontera que finalmente podría detener por completo este viaje franquiciado, que alguna vez fue inspirador”.

- “La guerra de los mundos”. “Si destrozar un clásico de H.G. Wells combinando videollamadas, cámaras de vigilancia y FaceTime con ataques de pánico resulta en una experiencia cinematográfica cautivadora, por favor dejen que los robots ataquen y acaben con esto de una vez”.

Peor Actor

Dave Bautista / “In the Lost Lands”

Ice Cube / “La guerra de los mundos”

Scott Eastwood / “Alarum”

Jared Leto / “Tron: Ares”

Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow”

Peor Actriz

Ariana DeBose / “Love Hurts”

Milla Jovovich / “In the Lost Lands”

Natalie Portman / “Fountain of Youth”

Rebel Wilson / “Bride Hard”

Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31”

Pero remake/robo/secuela

“Sé lo que hicieron el verano pasado”

“Five Nights at Freddy’s 2”

“Smurfs”

“Blancanieves”

“La guerra de los mundos”

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky / “Bride Hard”

Ema Horvath / “The Strangers: Chapter 2”

Scarlet Rose Stallone / “Gunslingers”

Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”

Isis Valverde / “Alarum”

Peor actor de reparto

All Seven Artificial Dwarfs / “Blancanieves”

Nicolas Cage / “Gunslingers”

Stephen Dorff / “Bride Hard”

Greg Kinnear / “Off the Grid”

Sylvester Stallone / “Alarum”

Peor combo

All Seven Dwarfs / “Blancanieves”

James Corden & Rihanna / “Smurfs”

Ice Cube & His Zoom Camera / “La guerra de los mundos”

Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / “The Alto Knights”

The Weeknd & His Colossal Ego / “Hurry Up Tomorrow”

Peor director

Rich Lee / “La guerra de los mundos”

Olatunde Osunsanmi / “Star Trek: Section 31”

Los hermanos Russo / “Estado eléctrico”

Trey Edward Shults / “Hurry Up Tomorrow”

Marc Webb / “Blancanieves”

Peor guion

“Estado eléctrico”

“Hurry Up Tomorrow”

“Blancanieves”

“Star Trek: Section 31”

“La guerra de los mundos”