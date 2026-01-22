Estrenos de cine en Rosario: suspenso argentino, terror extranjero y el reestreno de una saga icónica

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 22 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"El susurro" es la nueva película argentina de terror, que desembarca en los cines este jueves 22 de enero

Las tres primeras películas de "El señor de los anillos" estarán disponibles en las salas de cine en su versión extendida

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario arranca el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Veinte años después de la primera adaptación cinematográfica, las salas de cine se preparan para una nueva película de Silent Hill, la icónica franquicia del videojuego de terror. En “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”, el suspenso y el horror son los pilares de la historia que vuelve al pueblo neblinoso para un capítulo más. La dirección es de Christophe Gans, quien también estuvo detrás de la entrega inaugural de 2006.

Embed

“El susurro” - Argentina. 95 minutos.

Cuando unalo convoca nuevamente a Silent Hill,En el pueblo, figuras terroríficas, tanto familiares como nuevas, empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a

De los productores de “Cuando acecha la maldad” llega otra película argentina de terror, en este caso dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez. Protagonizada por Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux y Ana Claro Guanco, “El susurro” tiene el bosque como escenario y la oscuridad humana como premisa.

La trama sigue a Lucía y Adrián, dos hermanos que se refugian en una casa remota en el bosque en búsqueda de nuevos comienzos lejos de su padre. Cuando Adrián es secuestrado por intrusos, el lugar que pensaban como refugio se convierte en una trampa mortal. Y Lucía, desesperada, descubre que la única forma de rescatar a su hermano es dejando que la oscuridad que corre por la sangre de su familia se despierte en ella también.

Embed

“Sin piedad” - Estados Unidos. 100 minutos.

Timur Bekmambetov dirige esta nueva película de ciencia ficción con Chris Pratt y Rebecca Ferguson a la cabeza. “Sin piedad” transcurre en un mundo donde la Inteligencia Artificial tiene el peso para tomar decisiones trascendentales y definitivas. Annabelle Walli, Kenneth Choi, Chris Sullivan, Kylie Rogers, Rafi Gavron y Kali Reis completan el reparto.

Ambientada en un futuro próximo, la película sigue a un detective acusado de asesinar a su esposa. Para salvarse de la pena, tiene 90 minutos en los que debe probar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada, encargada de definir su destino.

Embed

>>Leer más: Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Adolescencia" entre los más premiados

“Megadeth: Behind the Mask” - Estados Unidos. 108 minutos.

Los fanáticos del metal tienen una invitación especial al cine esta semana. Es que Megadeth, la banda encabezada por Dave Mustaine presenta un concierto documental sin precedentes. En “Megadeth: Behind the Mask” Mustaine recorre las cuatro décadas de la banda, revelando anécdotas inéditas y reflexionando sobre la chispa creativa que los sigue alimentando.

La película está formada por el estreno mundial del nuevo disco homónimo de Megadeth, acompañado de un documental. Se trata de una experiencia sonora única, que se completa con las valoraciones de sus protagonistas y el registro de su historia.

“Hagas lo que hagas, está mal” - Italia. 97 Minutos.

Una comedia sensible vuela desde Italia para hacer reír y pensar a toda la familia. Con la dirección y protagonismo de Gianni Di Gregorio, “Hagas lo que hagas, está mal” pone el foco en los vínculos familiares.

La vida tranquila de un profesor jubilado que goza de una buena pensión, amigos y una compañera, se ve alterada cuando su hija llega a su casa acompañada por sus dos hijos indisciplinados a causa de una crisis matrimonial.

Embed

>>Leer más: "Lo viejo funciona": crece la tendencia de reprogramar clásicos en salas de cine

Re estrenos

“El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” (versión extendida) - Estados Unidos. 208 minutos.

Las primeras tres películas de una de las sagas más destacadas de la historia del cine llegan a la pantalla grande en su versión extendida. Adaptadas de las novelas de J. R. R. Tolkien y bajo la dirección de Peter Jackson, las aventuras de “El señor de los anillos” desembarcan en los cines de Rosario con sus historias acerca del bien, la amistad y el sacrificio.

En “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” Frodo se embarca en una peligrosa misión para destruir al legendario Anillo Supremo, con la ayuda de una valiente comunidad de amigos y aliados. Por otra parte, en busca de Frodo se encuentran los sirvientes del Caballero Oscuro, Sauron, el maléfico creador del Anillo. Si este obtiene el Anillo, la Tierra- media estará condenada.

“El Señor de los Anillos: Las Dos Torres” (versión extendida) - Estados Unidos. 224 minutos.

La Comunidad se ha roto, pero la búsqueda para destruir el Anillo continúa. Frodo y Sam deben confiar sus vidas al Gollum si quieren encontrar su camino a Mordor. Mientras el ejército de Saruman se aproxima, los miembros sobrevivientes de la Comunidad, junto a personas y criaturas de la Tierra Media se preparan para la batalla. La Guerra por el Anillo ha comenzado.

“El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (versión extendida) - Estados Unidos. 252 minutos.

La batalla final por la Tierra Media comienza. Frodo y Sam, guiados por Gollum, continúan la peligrosa misión a los fuegos del Monte Doom para destruir el Anillo. Aragorn batalla para cumplir su legado mientras guía a sus seguidores contra el creciente poder de Sauron, El Señor Oscuro, para que el transportador del Anillo pueda completar su cometido.

>> Leer más: De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 22 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: suspenso literario argentino, nominadas a premios internacionales y animación para la familia

Estrenos antiguos

"La virgen de la tosquera": (Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez).

(Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez). "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. “Tom y Jerry: la brújula mágica”: (Animación) Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso.

(Animación) Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso. “Exterminio: El Templo de Huesos”: (Acción/Sobrenatural) El Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva relación cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo. En el mundo de “El templo de huesos”, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más aterradora.

(Acción/Sobrenatural) El Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva relación cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo. En el mundo de “El templo de huesos”, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más aterradora. "Familia en renta": (Drama) Phillip consigue trabajo en una agencia en la que debe interpretar roles familiares o amistosos para desconocidos. De a poco comienza a establecer vínculos que escapan de la actuación.

(Drama) Phillip consigue trabajo en una agencia en la que debe interpretar roles familiares o amistosos para desconocidos. De a poco comienza a establecer vínculos que escapan de la actuación. "Valor sentimental": (Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza.

(Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Anaconda": (Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

(Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.