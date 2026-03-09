La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: el ranking de las 10 series más vistas en lo que va de 2026

La plataforma, consolidada como una de las favoritas, analizó qué elige el público argentino. Destacan producciones locales y tramas con romance o misterio

9 de marzo 2026 · 13:53hs
La serie argentina En el barro se encuentra entre lo más visto en Netflix

La serie argentina "En el barro" se encuentra entre lo más visto en Netflix

Aunque 2026 recién se encuentra atravesando su tercer mes, los amantes de las plataformas de streaming ya estuvieron eligiendo sus producciones favoritas dentro del nuevo catálogo. Por su parte, Netflix, consolidada como una de las plataformas más elegidas en el país, estuvo relevando información acerca de las series más vistasen lo que va del año en Argentina.

La tendencia expone una clara preferencia del público argentino por producciones nacionales y talentos locales, así como un interés particular por el romance de época y el crimen internacional.

El ranking se conformó gracias a miniseries lanzadas este año, nuevas temporadas de series ya aclamadas en la plataforma y series históricas que se sumaron al catálogo en estos meses. A continuación, la lista con las 10 series más elegidas.

Las series más vistas en Netflix en Argentina

1. “Bridgerton” (Temporada 4)

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, “Bridgerton” se convirtió en uno de los títulos más aclamados dentro de Netflix. Cada vez que la serie estrena una nueva temporada, rápidamente se transforma en lo más visto de la plataforma. Y así ocurrió con su cuarta temporada, estrenada en dos partes, que se consolidó en el primer lugar del ranking.

Este romance de época basado en las novelas de Julia Quinn ha enamorado a una buena cantidad de usuarios. En cada temporada, la trama explora la historia de un miembro particular de la familia real. En esta última entrega, todo gira en torno al artista de la familia, Benedict, y su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.

Embed

2. “En el barro” (Temporada 2)

Argentina se muestra presente en el ranking de Netflix gracias al éxito de “En el barro”, el spin off de “El Marginal”. La producción dirigida por Sebastián Ortega cuenta con el protagonismo de actrices consolidadas y caras reconocidas dentro del país. La historia transcurre en una cárcel de mujeres en la misma línea temporal que los acontecimientos de “El Marginal”.

La serie, que estrenó recientemente su segunda temporada, se enfoca en la vida de la pareja de Mario Borges, Gladys Guerra, mejor conocida como “La Borges” y cuenta la historia de las “embarradas”, una nueva banda que se forma al interior del penal “La Quebrada”. Juntas y a sus modos tendrán que hacerle frente a la hostilidad, la violencia y la puja de intereses dentro del juego de poder carcelario.

Embed

3. “Una amistad, un asesinato”

El gran batacazo lo dio esta miniserie danesa estilo documental con apenas tres episodios. Este “true crime” cuenta la historia de un grupo de amigos que descubre que uno de ellos es, en realidad, un criminal en serie.

Con testimonios y archivos antiguos, la producción reconstruye el impacto de los crímenes y la conmoción de la comunidad a raíz de las atrocidades cometidas en Dinamarca entre 2016 y 2023.

Embed

4. “Doc”

Este drama médico italiano se ha llevado todas las miradas en la plataforma y la buena noticia es que aún le quedan capítulos por estrenar. Se trata de una producción de este mismo año con 40 capítulos.

La trama sigue a Julia, una doctora atenta que lidia con sus pacientes mientras lleva un amorío secreto con su superior, el jefe de medicina. Pero todo cambia cuando este pierde la memoria de sus últimos años de vida y vuelve a enamorarse de su ex esposa.

Embed

5. “El agente nocturno” (Temporada 3)

Con sus tres temporadas cortas e ideales para maratonear, este thriller estadounidense ha cautivado a una buena cantidad de espectadores. Acción, suspenso, política y drama son algunos de sus componentes principales. Después de su éxito, todo indica que la historia tendrá una cuarta temporada.

La serie sigue a Peter Sutherland, un agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de EE. UU. que debe trabajar a contrarreloj para exponer la corrupción política y evitar un ataque terrorista.

Embed

6. “Vladimir”

A poco tiempo de ser estrenada, esta miniserie adaptada del libro homónimo de Julia May Jonas ha logrado hacerse un lugar entre lo más visto de Netflix. Se trata de una comedia dramática protagonizada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz y Leo Woodall (“The White Lotus”).

La protagonista es una profesora universitaria en una crisis existencial total. Su marido es acusado de acoso por varias alumnas. En ese contexto, irrumpe Vladimir, un nuevo profesor joven y brillante. La atracción inicial pronto se transforma en una obsesión que descoloca a la protagonista y la empuja a cuestionarse no solo su matrimonio, sino también su identidad, su sexualidad y los límites que se ha impuesto a lo largo de los años.

7. “The Mentalist”

Este clásico estadounidense de 2015 volvió a la plataforma con todo. Desde que sus 7 temporadas quedaron disponibles en Netflix, se ha ganado un lugar entre lo más visto.

Después de que un asesino en serie mata a su familia, Patrick Jane deja atrás su vida como falso psíquico y utiliza sus poderes de observación para ayudar a la policía.

8. “Formula 1: Drive to Survive” (Temporada 8)

Con la vuelta de los corredores a las pistas en una nueva temporada de Fórmula 1, esta docuserie volvió a entrar en el ranking. La serie busca mostrar una faceta de los deportistas que no se ve normalmente en la pantalla.

9. “BAKI-DOU: El samurái invencible”

El animé también pisa fuerte en el ranking argentino. Esta serie de 13 episodios recién agregada es ideal para los fanáticos de las artes marciales. La trama sigue a Baki y los luchadores de la arena subterránea, quienes deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

10. “Niños de plomo”

Cuando una enfermedad misteriosa empieza a cobrarse la vida de una gran cantidad de niños, una médica valiente empieza a buscar respuestas por donde haga falta. Inspirada en la historia real de Jolanta Wadowska-Król, la mujer que expuso una epidemia infantil por plomo, la serie tiene como escenario la Silesia industrial, en el suroeste de Polonia, durante los años setenta.

Se trata de una miniserie cruda de 6 capítulos, donde se aborda cómo la médica se enfrentó a las instituciones y el gobierno nacional para investigar lo que permanecía oculto, convirtiendo un problema sanitario en un conflicto social y político.

