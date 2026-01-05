"Frankestein" arrasó en los Critics Choice Awards: dónde ver la adaptación con Jacob Elordi

La adaptación de Guillermo del Toro es una de las películas más comentadas del año y fue una de las más premiadas en los galardones recientes

Los Critics Choice Awards 2026 dejaron un panorama de las producciones más destacadas del año en cine y televisión . Los galardones que dieron comienzo a la temporada de premios fueron otorgados por la Asociación de Críticos de Estados Unidos , una organización que reúne a más de 600 periodistas y profesionales de medios especializados en entretenimiento.

Entre los principales ganadores de la noche se destacó “Una batalla tras otra” , el nuevo filme de Paul Thomas Anderson , que se consolidó como una de las grandes favoritas al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado . Este reconocimiento se suma a una sólida trayectoria: la película ya había ganado el premio a Mejor Película en los Premios Gotham y lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026 con nueve candidaturas.

El foco de la gala también estuvo puesto en “Frankenstein” , la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro , que arrasó en los rubros técnicos y artísticos. La película obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi , por su interpretación de la Criatura. Además, se llevó los galardones a Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería , y Diseño de Producción .

La producción, dirigida por el mexicano, combina terror gótico y drama. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión ofrece una mirada emocional y contemporánea de la leyenda creada en 1818.

A diferencia de otras adaptaciones, Del Toro centra la historia en la tragedia, la culpa y la ambición de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte.

De qué trata la película “Frankenstein”

El film sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico que desafía las leyes naturales al dar vida a un ser construido con partes humanas. Horrorizado por el resultado, lo abandona y desencadena una cadena de tragedias y venganza. La historia, desarrollada en Europa del Este, explora temas como los límites de la condición humana, la soledad y el rechazo social. Además, aparecen Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz como Heinrich Harlander.

Con su sello inconfundible, Guillermo del Toro desarrolla, en 2 horas y 32 minutos, una combinación de drama, poesía y vanguardia. De esta forma, “Frankenstein” se consolida como uno de los grandes estrenos del año y una de las obras más destacadas del realizador audiovisual mexicano.

Dónde ver "Frankenstein"

Luego de su estreno en los cines y su aclamada presentación en el Festival de Venecia, la película llegó a Netflix el viernes 7 de noviembre y rápidamente se ubicó entre las más vistas en el mundo.

