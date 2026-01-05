La Capital | Zoom | Critics Choice Award

"Frankestein" arrasó en los Critics Choice Awards: dónde ver la adaptación con Jacob Elordi

La adaptación de Guillermo del Toro es una de las películas más comentadas del año y fue una de las más premiadas en los galardones recientes

5 de enero 2026 · 11:55hs
Jacob Elordi ganó el premio a mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards

Jacob Elordi ganó el premio a mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards

Los Critics Choice Awards 2026 dejaron un panorama de las producciones más destacadas del año en cine y televisión. Los galardones que dieron comienzo a la temporada de premios fueron otorgados por la Asociación de Críticos de Estados Unidos, una organización que reúne a más de 600 periodistas y profesionales de medios especializados en entretenimiento.

Entre los principales ganadores de la noche se destacó “Una batalla tras otra”, el nuevo filme de Paul Thomas Anderson, que se consolidó como una de las grandes favoritas al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Este reconocimiento se suma a una sólida trayectoria: la película ya había ganado el premio a Mejor Película en los Premios Gotham y lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026 con nueve candidaturas.

El foco de la gala también estuvo puesto en “Frankenstein”, la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro, que arrasó en los rubros técnicos y artísticos. La película obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, por su interpretación de la Criatura. Además, se llevó los galardones a Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, y Diseño de Producción.

La producción, dirigida por el mexicano, combina terror gótico y drama. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión ofrece una mirada emocional y contemporánea de la leyenda creada en 1818.

A diferencia de otras adaptaciones, Del Toro centra la historia en la tragedia, la culpa y la ambición de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte.

>> Leer más: Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

De qué trata la película “Frankenstein”

El film sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico que desafía las leyes naturales al dar vida a un ser construido con partes humanas. Horrorizado por el resultado, lo abandona y desencadena una cadena de tragedias y venganza. La historia, desarrollada en Europa del Este, explora temas como los límites de la condición humana, la soledad y el rechazo social. Además, aparecen Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz como Heinrich Harlander.

Con su sello inconfundible, Guillermo del Toro desarrolla, en 2 horas y 32 minutos, una combinación de drama, poesía y vanguardia. De esta forma, “Frankenstein” se consolida como uno de los grandes estrenos del año y una de las obras más destacadas del realizador audiovisual mexicano.

>> Leer más: Quién es Jacob Elordi, el nuevo galán de Hollywood

Dónde ver "Frankenstein"

Luego de su estreno en los cines y su aclamada presentación en el Festival de Venecia, la película llegó a Netflix el viernes 7 de noviembre y rápidamente se ubicó entre las más vistas en el mundo.

Tráiler oficial de "Frankenstein"

Embed

Noticias relacionadas
Mickey Rourke tiene una deuda por alquiler impago y están recaudando fondos para evitar que sea desalojado

Mickey Rourke, ícono de los ochenta, pide ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Tradición de Reyes Magos: por qué se dejan zapatos para recibir regalos el 6 de enero

Toda la información sobre el Festival de Jesús María 2026

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

la actriz de lost evangeline lilly tuvo un accidente y sufrio dano cerebral

La actriz de "Lost" Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas