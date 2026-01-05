"Frankestein" arrasó en los Critics Choice Awards: dónde ver la adaptación con Jacob Elordi

Los Critics Choice Awards 2026 dejaron un panorama de las producciones más destacadas del año en cine y televisión. Los galardones que dieron comienzo a la temporada de premios fueron otorgados por la Asociación de Críticos de Estados Unidos, una organización que reúne a más de 600 periodistas y profesionales de medios especializados en entretenimiento.
Entre los principales ganadores de la noche se destacó “Una batalla tras otra”, el nuevo filme de Paul Thomas Anderson, que se consolidó como una de las grandes favoritas al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Este reconocimiento se suma a una sólida trayectoria: la película ya había ganado el premio a Mejor Película en los Premios Gotham y lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026 con nueve candidaturas.
El foco de la gala también estuvo puesto en “Frankenstein”, la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro, que arrasó en los rubros técnicos y artísticos. La película obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, por su interpretación de la Criatura. Además, se llevó los galardones a Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, y Diseño de Producción.
La producción, dirigida por el mexicano, combina terror gótico y drama. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión ofrece una mirada emocional y contemporánea de la leyenda creada en 1818.
A diferencia de otras adaptaciones, Del Toro centra la historia en la tragedia, la culpa y la ambición de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte.
De qué trata la película “Frankenstein”
El film sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico que desafía las leyes naturales al dar vida a un ser construido con partes humanas. Horrorizado por el resultado, lo abandona y desencadena una cadena de tragedias y venganza. La historia, desarrollada en Europa del Este, explora temas como los límites de la condición humana, la soledad y el rechazo social. Además, aparecen Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz como Heinrich Harlander.
Con su sello inconfundible, Guillermo del Toro desarrolla, en 2 horas y 32 minutos, una combinación de drama, poesía y vanguardia. De esta forma, “Frankenstein” se consolida como uno de los grandes estrenos del año y una de las obras más destacadas del realizador audiovisual mexicano.
Dónde ver "Frankenstein"
Luego de su estreno en los cines y su aclamada presentación en el Festival de Venecia, la película llegó a Netflix el viernes 7 de noviembre y rápidamente se ubicó entre las más vistas en el mundo.
