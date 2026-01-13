La Capital | Zoom | Belén

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a "Mejor película iberoamericana" en los Premios Goya

Competirá con la chilena “La misteriosa mirada del Flamenco”, la costarricense “La piel del agua”, la brasileña "Manas" y la colombiana "Un poeta"

13 de enero 2026 · 22:06hs
Belén, de Dolores Fonzi, nominada a Mejor película iberoamericana en los Premios Goya

"Belén", la película dirigida por Dolores Fonzi, está nominada a los Premios Goya en la categoría "Mejor película iberoamericana", según anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España al difundir la lista completa de candidatos a una estatuilla en la ceremonia que se realizará el 28 de febrero en Barcelona.

La segunda película de Fonzi como directora recrea la historia real de una joven acusada falsamente de un aborto ilegal. Competirá con “La misteriosa mirada del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), un western moderno ambientado en la década de 1980 donde la protagonista crece en el seno de una familia queer a la que culpan de tener una misteriosa enfermedad, y con “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica), que sigue a una chica obligada a vivir con su padre, con quien apenas tiene relación, luego de que su madre cae en coma.

También buscan el Goya a mejor película iberoamericana “Manas” (Brasil), en la que Marianna Brennand aborda el abuso infantil en la Isla de Marajó, en la selva brasileña, y “Un poeta” (Colombia), de Simón Mesa Soto, sobre la historia de Óscar Restrepo, un poeta fracasado que encuentra un nuevo propósito al enseñar a Yurlady, una joven promesa de la escritura.

“¡Sí, sí, sí, allá vamos!! @academiadecine GOYAAAA BELÉN!!”, celebró Fonzi en su cuenta de Instagram al conocerse la nominación de "Belén".

“Los domingos”, con 13 nominaciones, y “Sirât”, que suma 11, son dos de las películas más importantes del cine español en el último año y se coronaron como las favoritas para esta 40ª edición de los Goya.

