El Día de la Mujer sacó a las calles de Rosario una movilización multitudinaria

Por cuestiones logísticas, se decidió que la marcha sea este lunes 9. Recorrieron el centro, desde la plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera

Una vez más Rosario se moviliza por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora . Por cuestiones organizativas, la Asamblea Feminista decidió que la clásica marcha al Monumento a la Bandera sea este lunes 9 de marzo , en vez del domingo 8 de marzo, jornada designada como 8M en pancartas, flyers y calendarios.

De esta manera, la concentración del movimiento feminista comenzó este lunes pasadas las 17 en Plaza San Martín, espacio público que se llenó de pañuelos verdes , signo de la lucha por el aborto legal, carteles con consignas e incluso fotos de Lali Esposito , cantante que se volvió un ícono en el campo popular.

La marcha arrancó minutos antes de las 18, en dirección al Monumento a la Bandera, por las calles Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba hasta el Parque Nacional a la Bandera.

A pesar del cambio de fecha, la marcha del 8M del 2026 ya se siente multitudinaria en Rosario, con una extensión de casi doce cuadras. Diferentes columnas ya se dirigen hacia el Monumento a la Bandera y una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. Paralelamente, también habrá una feria con distintos emprendimientos.

Como acostumbra el movimiento feminista, la movilización fue transversal: participan desde espacios de izquierda, como Pan y Rosas y el FIT, pasando por el Movimiento Evita y una columna entera del peronismo, hasta gremios como Amsafe, ATE, Sadop y Coad, entre otros. En ese sentido, la consigna contra la reforma laboral del oficialismo fue una de las consignas principales de este 2026.

"Este #8M no es solo una conmemoración, es un llamado a la organización, a la unidad y a la movilización colectiva. Decimos alto y claro: no a la reforma laboral que precariza nuestras vidas, que no garantiza derechos reales y que sigue afectando especialmente a las mujeres y diversidades. No aceptamos retrocesos ni medidas que profundicen la desigualdad", dijeron desde la Asamblea Feminista de Rosario.

Además de organizaciones, partidos políticos y gremios, en la marcha de este 8M también dio el presente la militancia de Rosario Central. Con toda una columna auriazul, las canallas marcharon por la ciudad. Entre las pancartas y carteles, se remarca las numerosas alusiones a Ivana Garcilazo, la hincha asesinada en septiembre del 2023 y la bandera del "Movimiento Kanalla", que reza "Cristina Libre".

ivana Ivana Garcilazo, presente en una nueva edición del 8M

Por qué no se marchó el domingo 8 de marzo

Una vez más, Rosario sale a la calle en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que toma lugar cada 8 de marzo, conocido como 8M. No obstante, este 2026 se decidió que la icónica marcha de mujeres y disidencias que termina en el Monumento a la Bandera tenga lugar el lunes 9 de marzo. ¿Por qué? Por cuestiones organizativas y, sobre todo, logísticas en cuanto a la poca frecuencia del transporte público durante el fin de semana, especialmente los domingos.

La decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista. Uno de los argumentos principales fue la baja frecuencia de colectivos los fines de semana.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital.

Asimismo, también en ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país se convocó para el lunes 9. Consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires, la participante de la Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de Caba. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Una imagen de fuerza".

Transporte

Para facilitar el traslado y la participación, la Municipalidad estableció la gratuidad de todas las líneas de Transporte Urbano de Pasajeros desde las 12 hasta las 23.59.

Debido a la masividad de la marcha se realizarán desvíos escalonados de TUP en diferentes momentos de la jornada por lo que los servicios retomarán sus itinerarios habituales conforme finalice el evento.

Las líneas deberán realizar los desvíos siguiendo las órdenes e indicaciones de los inspectores apostados en la zona, tanto para la concentración como para el momento de circulación de la marcha.

Para conocer las modificaciones que tendrá el transporte durante la jornada se puede consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.