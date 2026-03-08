Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Es la primera vez en más de tres años que el barril de crudo supera los 100 dólares, empujado por el conflicto bélico en Medio Oriente que obstaculiza la producción y el transporte

Los precios del petróleo aumentaron casi el 40 por ciento en una semana y superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, empujados por la guerra con Irán, que obstaculiza la producción y el transporte en Medio Oriente.

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 108,19 dólares este domingo, lo que representa un aumento del 9,2 % en comparación con su precio de cierre del viernes, de 92,69 dólares, y una suba del 39,2 % con respecto al inicio de las cotizaciones de marzo, cuando costaba USD 77,74.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107,06 dólares por barril. Eso es un 16,2 % más que su precio de cierre del viernes, de 90,90 dólares.

Los aumentos se produjeron después de que los precios del petróleo en Estados Unidos se dispararan un 36 % y los del Brent subieran un 28 % la semana pasada. Los precios del petróleo se incrementaron fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, involucró a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20 % del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente detuvieron a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos recortaron su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también atacaron instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que agravó las preocupaciones sobre el suministro.