La Capital | El Mundo | crudo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Es la primera vez en más de tres años que el barril de crudo supera los 100 dólares, empujado por el conflicto bélico en Medio Oriente que obstaculiza la producción y el transporte

8 de marzo 2026 · 20:09hs
Instalaciones petroleras atacadas en Teherán.

Instalaciones petroleras atacadas en Teherán.

Los precios del petróleo aumentaron casi el 40 por ciento en una semana y superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, empujados por la guerra con Irán, que obstaculiza la producción y el transporte en Medio Oriente.

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 108,19 dólares este domingo, lo que representa un aumento del 9,2 % en comparación con su precio de cierre del viernes, de 92,69 dólares, y una suba del 39,2 % con respecto al inicio de las cotizaciones de marzo, cuando costaba USD 77,74.

>> Leer más: Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107,06 dólares por barril. Eso es un 16,2 % más que su precio de cierre del viernes, de 90,90 dólares.

Los aumentos se produjeron después de que los precios del petróleo en Estados Unidos se dispararan un 36 % y los del Brent subieran un 28 % la semana pasada. Los precios del petróleo se incrementaron fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, involucró a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20 % del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente detuvieron a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos recortaron su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también atacaron instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que agravó las preocupaciones sobre el suministro.

Noticias relacionadas
donald trump despidio a su secretaria de seguridad nacional

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

aseguran que el hijo de ali jamenei fue elegido nuevo lider supremo de iran

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

“España se ha portado de manera terrible”, cuestionó el líder republicano.

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

Ver comentarios

Las más leídas

Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA pero lo pagó con una sanción

Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA pero lo pagó con una sanción

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tenía pedido de captura desde mayo del 2025 y lo detuvieron en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de 30 millones de pesos
Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA pero lo pagó con una sanción

Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA pero lo pagó con una sanción

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Ovación
Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento
Ovación

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

La Ciudad
Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas