La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra recibirá al Calamar este miércoles y necesita una victoria urgente para salir del fondo. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.

9 de marzo 2026 · 11:03hs
Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Platense en el estadio Marcelo Bielsa por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Calamar de este miércoles por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Platense

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Platense será este miércoles 10 de marzo, desde las 22, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina, mientras que Álvaro Carranza estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Platense

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Calamar será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image - 2024-05-19T210323.714.png
El último enfrentamiento entre Newell's y Platense fue victoria 2-0 de la Lepra en mayo de 2024.

El último enfrentamiento entre Newell's y Platense fue victoria 2-0 de la Lepra en mayo de 2024.

>> Leer más: Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Posibles formaciones de Newell's y Platense

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Embed

Noticias relacionadas
El presente futbolístico de Newells es una preocupación de todos los hinchas.

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

El plantel de Platense, que visitará el Coloso con un ex Newells de titular.

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Mazzanti jugó 19 partidos en Independiente, sin goles. Al nuevo jugador de Newells le fue mejor con el Huracán de Kudelka.

Walter Mazzanti a Newell's: su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

El presidente de Newells, Ignacio Boero, durante una presentación en el predio de Bella Vista y con una dura tarea or delante.

Los números de Newell's están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Lo último

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Tiene 31 años y aparece en investigaciones por amenazas, narcomenudeo y vínculos con la facción de la barra brava de Rosario Central vinculada a Los Menores

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica
Ovación

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

La Ciudad
El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán
La Ciudad

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente