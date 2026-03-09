Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Platense en el estadio Marcelo Bielsa por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Calamar de este miércoles por la noche.
La Lepra recibirá al Calamar este miércoles y necesita una victoria urgente para salir del fondo. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Platense será este miércoles 10 de marzo, desde las 22, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina, mientras que Álvaro Carranza estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Calamar será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
