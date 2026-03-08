Renovarán la infraestructura energética de edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Se hará foco sobre hospitales, aeropuertos y escuelas, y será a través de un financiamiento por 50 millones de euros acordado entre la provincia y la Agencia Francesa de Desarrollo

El hospital Centenario será uno de los edificios públicos que renovarán su infraestructura energética.

El gobierno provincial firmó un acuerdo de financiamiento por 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para renovar la infraestructura energética de diversos edificios públicos de Santa Fe . El convenio marca un ingreso clave para avanzar en obras para colaborar con la transición energética y la resiliencia climática .

El financiamiento permitirá avanzar en un plan de modernización energética de distintos edificios públicos en la provincia, con prioridad en hospitales, aeropuertos y escuelas , para mejorar la eficiencia del consumo y reducir las emisiones asociadas.

El programa surge en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas y de mayor frecuencia de olas de calor en la región, con registros de temperaturas que rondan los 40° en verano y sensaciones térmicas que superan ese registro . En muchos edificios públicos, especialmente hospitales y escuelas, persisten limitaciones estructurales vinculadas al aislamiento térmico, la ventilación y los sistemas de climatización. Estas condiciones impactan en el consumo energético, elevan los costos operativos y afectan el confort de usuarios y trabajadores.

Frente a este escenario, el plan de modernización energética prevé intervenciones en dos hospitales , uno en Rosario (hospital Centenario) y otro en la ciudad de Santa Fe (hospital José María Cullen). También habrá mejoras en los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo .

En tanto, el plan contempla renovaciones en la infraestructura energética en al menos 19 establecimientos educativos, uno por cada departamento de la provincia, indicaron desde el gobierno provincial.

>> Leer más: Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Las obras contemplan mejoras en las envolventes térmicas de los edificios, renovación de instalaciones eléctricas, incorporación de iluminación LED, sistemas de climatización de alta eficiencia e integración de fuentes de energías renovables.

Acuerdo con Francia

El financiamiento, explicaron, tiene carácter no soberano y se compone de un préstamo de la AFD y otro del Fondo Verde para el Clima, canalizado a través del mismo organismo.

“Este acuerdo apunta a mejorar la eficiencia energética, pero también a fortalecer áreas centrales de la provincia como salud, educación y el sistema logístico vinculado a nuestros aeropuertos”, explicó el gobernador Maximiliano Pullaro tras la firma del acuerdo. Las intervenciones, detalló, permitirán reducir costos energéticos, mejorar las condiciones de climatización de los edificios y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En la misma línea, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, destacó que la operación se inscribe en una relación de cooperación sostenida entre ambos países: “Este encuentro forma parte de una cooperación sólida que Francia mantiene con Argentina y con sus provincias, basada en una visión compartida de desarrollo sostenible. Para Francia, la transición ecológica está estrechamente vinculada con el desarrollo territorial. En ese proceso, los gobiernos subnacionales son socios estratégicos fundamentales”.