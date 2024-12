Tini Stoessel vuelve a la actuación: Disney+ estrenó el primer avance de "Quebranto"

Todavía no se confirmó la fecha exacta de estreno, pero Disney+ ya lanzó el primer avance de la serie, donde se pueden ver algunas imágenes que dan algunas pitas sobre la intensidad emocional que caracterizará la producción . Aunque aún no se han revelado demasiados detalles sobre la trama, l os avances hasta ahora sugieren que se tratará de una historia cargada de emoción y drama.

Tini regresa a la pantalla como actriz

En su reciente visita en el programa de la diva de la television Susana Giménez, Tini Stoessel habló sobre su regreso a la actuación. En la charla, la cantante y actriz compartió algunos detalles sobre "Quebranto". La ex Violetta adelantó que se trata de personaje complejo que se ve envuelto en una investigación policial.

“Es un desafío enorme, pero estoy feliz. Este personaje es completamente distinto a lo que había hecho antes. Fue una experiencia muy fuerte, porque me llevó a lugares emocionales que nunca había explorado”, comentó.

Además, reveló que las exigentes jornadas de rodaje le costaron en algunos momentos: "Hubo días en los que me costaba salir del personaje. Terminaba una escena y me quedaba con esa carga encima. Era como si me llevara el personaje a casa", relató.

La actriz también destacó el apoyo fundamental de sus compañeros de elenco, "Ellos fueron un gran apoyo. Hicimos un equipo hermoso y eso me dio mucha fuerza".

>>Leer más: Una foto generó rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko

El trailer de "Quebranto"

En el primer avance publicado desde la cuenta oficial de youtube de Disney Plus, se puede ver a Tini Stoessel protagonizando la gran mayoria de las escenas. Si bien no se adelantaron muchos detalles sobre la trama de la serie, se puede observar a otros actores que acompañarán a la actriz como Martin Barba y Jorge Lopez.

En el breve video, se la observa llorando en varias escenas, mientras la violencia y las armas también son elementos presentes en la producción. Tini con el pelo corto, con sangre en su rostro y en medio de momentos intensos, parece estar en un papel muy diferente al que estamos acostumbrados a verla.

Este nuevo papel, mucho más serio y dramático, promete ser una propuesta arriesgada que mantiene a los fanáticos expectantes.

Embed

>>Leer más: Cinco series recomendadas para ver si te gustó "Envidiosa"