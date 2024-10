Cinco series recomendadas para ver si te gustó "Envidiosa"

Protagonizada por Muriel Santa Ana, la idea central de la ficción es bastante similar a la de “Envidiosa”, en cierto sentido. Lucía (Santa Ana) tiene más de treinta años, está soltera, tiene un trabajo de periodista que no le gusta y encima, su perfecta hermana menor (María Abadi) se va a casar antes que ella. Ante una apuesta de su familia, que espera que llegue sola a la boda, se embarca en una aventura: tiene 258 días para conseguir "un novio normal".

La serie fue tan exitosa que tuvo adaptaciones en México, Chile, España y hasta Polonia. La versión original argentina se puede ver (en partes y con paciencia) en el canal de YouTube de la Televisión Pública.

“El fin del amor”

Para quienes se identificaron con la parte de explorar una repentina soltería pero Vicky les resultó demasiado naif, pueden ir hacia “El fin del amor”, la serie estrenada en 2022 y protagonizada por Lali Espósito. Con una perspectiva completamente distinta, también está basada en un libro y en las vivencias personales de una autora argentina, en este caso la filósofa Tamara Tenemnaum, que en 2019 publicó “El fin del amor: Querer y coger en el siglo XXI”.

A lo largo de diez episodios, Tamara (Lali) experimenta aventuras vinculares acompañada por sus dos amigas (Vera Spinetta y Julieta Giménez Zapiola). Con un gran elenco, ofrece una versión con un poco más de filo de una crisis, aunque en este caso de los treinta y pico.

La primera temporada se puede ver completa en Amazon Prime Video, y la segunda ya está grabada, con fecha de estreno a confirmar. Un dato: también actúa Lorena Vega, que en “Envidiosa” conquistó al público en el rol de la psicóloga de Siciliani.

“And Just Like That”

Si de mujeres de cierta edad buscando el amor se trata, es imposible no remitir a uno de los íconos de este género: “Sex and the City”. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), y sus tres amigas Samantha, Charlotte y Miranda exploran el mundo de las citas en Nueva York a lo largo de seis temporadas emitidas entre 1998 y 2004. Aunque tuvo muchos momentos y abordajes pioneros, la original puede haber quedado un tanto desfasada para las nuevas generaciones que se encontraron con “Envidiosa” en Netflix.

Por eso, la recomendación es ir a “And Just Like That”, la secuela de “Sex and the City”, que retoma a todo el elenco original (menos a Kim Catrall) once años después. Las amigas están ahora viviendo sus cincuenta y los problemas vinculares son muy distintos a los de los treinta: los maridos, los hijos, las crisis, los divorcios e incluso nuevas identidades sexuales se ponen sobre la mesa.

Las dos temporadas (hay una tercera en camino) se pueden ver completa en Max.

“Terapia alternativa”

Para quienes se quedaron con más ganas de ver situaciones de comedia en el marco de una sesión de análisis, pueden ir hacia “Terapia alternativa”, otra serie argentina. Protagonizada por Carla Peterson, y escrita y dirigida por la destacada Ana Katz, sigue las andanzas de Selva, una psicóloga poco ortodoxa que atiende a una pareja de amantes (Benjamín Vicuña y la China Suárez), y otros pacientes con distintas crisis vinculares.

Sus dos temporadas se pueden ver completas en Star+. Dato: en la segunda está Griselda Siciliani, que lejos de la Vicky de "Envidiosa", es una mujer en una trieja con dos hombre.

“Fleabag” + “Insecure”

Para quienes vieron “Envidiosa” para no quedarse afuera de la conversación, pero no les gustó para nada, a no desesperar. Hay mucho contenido de comedia sobre mujeres solteras viviendo las dificultades de construir vínculos sexoafectivos después de los treinta. Una icónica es la británica “Fleabag”, creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Es ácida, es cruda, es implacable. Es británica. Es en varios sentidos la antítesis de la serie de Carolina Aguirre. Sus dos temporadas se pueden ver en Amazon Prime Video.

Si el humor inglés es demasiado, se puede probar con “Insecure”, la serie creada y protagonizada por Issa Rae. Desde el punto de vista particular de una mujer afroestadounidense viviendo en Los Ángeles, se abordan con humor y profunda humanidad muchas de las problemáticas vinculares de los treinta. A diferencia de “Fleabag” (o “Envidiosa”), acá las amigas son clave para atravesar todo. Sus cinco temporadas se pueden ver en Max.