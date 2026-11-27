Al DT canalla se le vence el contrato en poco más de un mes, después de un año en el que tras ser respaldado por Gonzalo Belloso ganó un título

Jorge Almirón vivió un 2026 frenético en Central, con críticas en el inicio, pero con un título en el medio.

El presente de Central está demasiado claro y se sabe con exactitud dónde está puesto el foco y todas las energías. El partido por cuartos de final del torneo Clausura es el objetivo inmediato en este largo y difícil recorrido rumbo al título. Pero está atravesando un camino en el que la alegría puede extenderse o bien sufrir un freno. Porque hay que decirlo con todas las letras: hoy un buen día permitiría mantener viva la ilusión, pero uno malo puede provocar la despedida definitiva de la temporada. Y cuando todo llegue a su fin, en el momento que sea, habrá un tema importante que atender en el mundo Central , que es la continuidad o no del entrenador Jorge Almirón . ¿Qué era de la vida del técnico hace algunos meses y qué se vive hoy en Arroyito respecto a su trabajo?

La diferencia entre un momento y otro es abismal, o cuantos menos se advierte una distancia enorme respecto a la sensación por parte de los hinchas. Hasta hace un tiempo era el centro de la tormenta. Hoy su trabajo pasar absolutamente por debajo del radar. Algo sucedió en el medio . Y lo que pasó fue que el equipo se afianzó, creció futbolísticamente y fortaleció las expectativas de pelear por cosas importantes.

Almirón está a poco más de un mes de finalizar su contrato con Central y en algún momento ese tema se pondrá en agenda, pero hay sensaciones y pensamientos que fueron cambiando. Es algo que se advierte en el día a día, sobre todo en el Gigante de Arroyito . Ni hablar después un triunfo.

Así como en su momento se estableció como sentimiento dominante que Almirón no podía seguir al frente del equipo, hoy hay posturas que se ubican en las antípodas. También hay números que sirven de sostén.

Almirón, en el partido ante Gimnasia de Mendoza, en el que Central logró el pasaje a cuartos de final. Marcelo Bustamante / La Capital

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Almirón parece haber hecho los méritos suficientes como para que se piense en que habrá continuidad en el proceso. Y todo eso independientemente de lo que resulte en esta definición del torneo Clausura. Claro que no sería lo mismo plantear el tema con un Central campeón que hacerlo en otro escenario, pero esto es fútbol y, como todos dicen (Ángel Di María es uno de los que más referencia hace a esa idea), Campeón sale uno solo.

Cuando Belloso se tiró arriba de la granada

Es imposible no recordar aquella conferencia de Gonzalo Belloso en el salón Centenario del Gigante de Arroyito tras el final del primer semestre futbolístico, con la eliminación en Copa Argentina a manos de Estudiantes que tanto revuelo generó en el mundo Central. La postura del presidente en ese entonces fue contundente.

Ahí la cosa estaba decididamente mal. La frase “hasta mi mamá me pide que eche a Almirón” por parte de Belloso es la pintura más acabada de lo que la mayoría pensaba en ese entonces. De ahí en más, todo cambió.

en conferencia de prensa, Gonzalo Belloso hizo una defensa enérgica de Jorge Almirón y lo bancó en el cargo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hay un dato muy puntual que sirve como ejemplo. De un día para el otro en el Gigante se decidió dejar de anunciar la formación del equipo por la voz del estadio. Se empezó a poner la placa del mismo en la pantalla led. Es que cada vez que eso sucedía era evidente la resistencia que había hacia el entrenador.

Y más: en la previa de la Supercopa Internacional contra Estudiantes (el Canalla venía de quedar afuera en la Copa Libertadores) de lo que más se hablaba era que frente a un tropiezo, el DT podía dejar su puesto. Nadie se atrevía a afirmarlo con todas las letras y por esa misma razón nunca se le pudo dar un mínimo de asidero, pero había una sensación rara que flotaba en el aire.

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Punto de inflexión para Almirón

Ese fue el punto de inflexión en el andar del equipo y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la figura del entrenador. El festejo mismo descomprimió muchísimo la situación, pero de ahí en más apareció lo mejor del equipo, en rendimiento y resultados.

Fueron cinco victorias consecutivas que no hicieron otra cosa que poner a Central como uno de los firmes candidatos al título en la tabla anual. Con un dato extra: el Canalla iba por el bicampeonato. Si lo merecía o no queda a criterio del consumidor, pero lo cierto es que ese título se le escapó por un puñado de segundos. Si Matías Borgogno (el arquero de Defensa y Justicia) en lugar de intentar tomar la pelota con las manos le hubiese pegado un puñetazo quizá el festejo hubiera anidado en Arroyito.

Pero más allá de esa particular definición, el hecho de que Central haya llegado a ese momento de tensión extrema ya era motivo suficiente como para valorar ciertas cuestiones, entre ellas la labor del entrenador.

Almirón sonríe junto a sus jugadores tras la obtención de la Supercopa Internacional ante Estudiantes. Leonardo Vincenti / La Capital

Central sigue en carrera en busca de un nuevo título, con ese técnico muchas veces resistido que hoy parece haber hallado un paraguas protector de cara a lo que viene. El propio Almirón, en la última conferencia de prensa, hizo referencia a su continuidad: "Estoy cómodo en Central y lógicamente que me gustaría seguir”, expresó.

Los números del DT en Arroyito

¿Cómo anda de números? Lleva 47 partidos dirigidos en Arroyito, de los cuales ganó 27, empató 10 y perdió 10, con una efectividad del 64,5 por ciento. Su equipo no llegó demasiado lejos en la Libertadores, pero se dio el gusto de ganar un título. En el torneo Apertura hizo una buena fase de grupos y llegó a la semifinal (fue derrota frente a River) y en el Clausura terminó primero y está en cuartos de final.

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En comparación con la extraordinaria campaña de Ariel Holan, la diferencia en la tabla anual fue apenas de cuatro puntos (66 contra 62), con una particularidad: este año el Canalla tuvo doble competencia (y de las serias), con Copa Libertadores en el medio, con todo lo que ello implica (cansancio, fatiga, viajes largos, lesiones, rotación de jugadores).

Cuanto más compita Central, más plafón habrá para Almirón. Puede haber final o bien despedida ya en cuartos, pero amén de lo que ocurra, el paso del cuestionamiento al reconocimiento es visible. Una carrera con obstáculos entre el “ya basta” que atronó a esta sensación de haberse ganado el derecho a la continuidad.