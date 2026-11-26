El pianista rafaelino se presentará este viernes en La Casa del Tango con Lucas Querini Grupo. Compartirá escenario con Quinteto Bataraz, una propuesta que se acerca al folclore desde una búsqueda creativa

Lucas Querini se presenta con su grupo en la Casa del Tango para cerrar el año.

La Casa del Tango de Rosario será escenario de un encuentro entre dos propuestas musicales que comparten una inquietud: explorar nuevas formas de hacer y decir la música argentina sin perder el vínculo con sus raíces. Se trata del proyecto local de Lucas Querini Grupo y el Quinteto Bataraz , de Buenos Aires, que se presentarán este viernes a las 21 en Arturo Illia 1750. Las entradas se pueden conseguir en tikzet.com .

"Son dos grupos, uno de tango y otro de folclore, con mucho énfasis en la búsqueda creativa. Tanto Lisandro Baum, compositor del grupo Bataraz, como yo estamos interesados en encontrar nuevas formas de hacer y decir la música argentina , con un arraigo importante en la tradición, pero desde una búsqueda compositiva", explicó el pianista Lucas Querini en diálogo con La Capital.

En el caso de su quinteto, esa búsqueda tiene una marca territorial. El proyecto parte de la tradición tanguera, pero propone construir un sonido que dialogue con el paisaje de Rosario y la región. "Tratamos de imaginar un tango más localizado en el paisaje que nos toca habitar. Que no suene tanto a Buenos Aires, sino más a Rosario, a su parte urbana, su río y su llanura", señaló el músico.

Esa identidad también se expresa en el repertorio, que no se limita al paisaje rosarino, sino que recorre distintas geografías. La propuesta enlaza tradiciones musicales de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, donde distintos ritmos y expresiones culturales comparten influencias.

En ese cruce aparece un concepto que atraviesa al grupo y es un eje articulador: el de milonga litoraleña. "La milonga funciona como un puente entre todas estas geografías. No forma parte solamente del mundo del tango, sino que también está vinculada al candombe y a las músicas del sur de Brasil", explicó Querini.

Lucas Querini Grupo está integrado por Simón Lagier en violín, Danilo Cernotto en bandoneón, Julián Cicerchia en guitarra y Pablo Devadder en clarinete bajo y soprano, junto a Querini en piano. Con tres años y medio de recorrido, el grupo participó en distintos festivales y desarrolló una propuesta que busca trascender las fronteras de los géneros musicales.

En sus composiciones conviven tango, milonga, candombe, choro y rasguido doble, en una sonoridad que incorpora espacios para la improvisación y la creación espontánea. Esa versatilidad le permite al quinteto transitar escenarios vinculados al tango, pero también participar de festivales de jazz y otros circuitos musicales.

"Es una música que, partiendo de la idea de música argentina, puede dialogar con distintas tradiciones", sostuvo Querini. Sobre el espectáculo del viernes anticipó que el público encontrará "músicos muy sólidos, composiciones y versiones muy interesantes desde un lugar muy personal".