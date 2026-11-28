Los montículos de arcilla que dieron nombre a este pueblo santafesino pusieron a prueba a los colonos que llegaron a trabajar estas tierras. La historia de Tacural, una localidad con una larga tradición agrícola y lechera

Museo Histórico "Rodolfo Brühl", dependiente de la Comuna de Tacural, en honor al fundador de la localidad. Créditos: Comuna de Tacural

La remoción de los tacurúes fue parte del trabajo que debieron afrontar los primeros agricultores para poner esas tierras en producción.

Los colonos que llegaron a la localidad santafesina de Tacural no se encontraron con la postal de llanura y campos fértiles que hoy caracteriza a la zona. Se toparon con campos bajos, cerrados por espinallos, algarrobos y pajonales, y buena parte del territorio estaba cubierto de montículos de tierra arcillosa, levantados por hormigas, conocidos como tacurúes. Se trataba de grandes hormigueros, de casi un metro de altura que, al secarse, adquirían una consistencia similar a la del ladrillo.

De esas formaciones proviene el nombre de la localidad, que deriva del guaraní tacurú, como se designaba a esos hormigueros. Sobre la Ruta Nacional 34, en el norte del departamento Castellanos, Tacural es hoy un pueblo de 1500 habitantes que vive de la producción lechera y la agricultura. Su historia comenzó a fines del siglo XIX, con la expansión de las colonias agrícolas, la llegada del ferrocarril y las familias inmigrantes italianas, principalmente de Piamonte, que se instalaron en la región para trabajar la tierra.

Pero para poner las tierras en producción, los primeros colonos tuvieron que enfrentarse a las características de ese terreno repleto de hormigueros gigantes, que había que remover.

La expansión agrícola en Santa Fe corrió la frontera sobre pastizales y caminos de tierra para convertir kilómetros de llanura en campos de cultivo rodeados de pequeños pueblos. Aunque al principio el proceso fue impulsado por el Estado, a partir de 1880 los negocios privados y la llegada del ferrocarril a Rosario lo aceleraron. En quince años la provincia pasó de 72 colonias a 363.

Este contexto alentó una masiva inmigración europea. Según el Segundo Censo Nacional (1895), casi la mitad de los habitantes de Santa Fe eran extranjeros y, en las zonas cerealeras, los italianos superaban en número a los criollos. Con esa fuerza de trabajo, Argentina dejó de comprar trigo en el exterior y se convirtió en el tercer exportador mundial.

En el centro-oeste santafesino, el impulso vino de figuras como el periodista suizo-alemán Guillermo Lehmann, que fundó 16 colonias, entre ellas Rafaela, Susana, Aurelia y Virginia, vendiendo tierras a plazos a inmigrantes piamonteses y suizos, y sentando las bases de la actual cuenca lechera. Otro personaje clave fue Rodolfo Brühl, un empresario colonizador nacido en Berlín que trabajó junto a José Bernardo Iturraspe. Como su apoderado, participó en el trazado de distintas localidades de la región, entre ellas Tacural.

De los montículos de arcilla a Colonia Frías y Estación Tacural

En Tacural, la compra de terrenos y el trazado ocurrieron en 1892, cuando Brühl adquirió tierras que pertenecían a Domingo Frías, un terrateniente que las había comprado a bajo costo al Estado provincial. El pueblo recibió el nombre de Colonia Frías y Estación Tacural, y Brühl dividió el terreno en concesiones rurales que ofrecía a pagar en cuotas.

Hasta 1972 convivieron ambos nombres, aunque desde la inauguración de la estación de tren en 1910 se impuso en el uso la denominación ferroviaria, por su importancia comercial. En ese período se definió también el perfil de sus pobladores. Mientras los primeros colonos suizos regresaban a Europa tras levantar la cosecha, los piamonteses pasaron a ser mayoría.

Pocos pueblos de Santa Fe tienen un registro histórico tan voluminoso como el de Tacural. La guía comercial “Anuario Kraft” identificaba a quienes trabajaban la tierra, atendían el almacén o acopiaban trigo, y el diario “La Patria degli Italiani” narraba el arribo de nuevos colonos. También el libro “Il lavoro degli Italiani nella Repubblica Argentina” (1910), de Emilio Zuccarini, aporta información sobre los primeros pobladores piamonteses.

Domar el terreno

Los Censos Agropecuarios Nacionales de 1895 y 1908 dimensionan el esfuerzo que demandó domar ese paisaje lleno de tacurúes. La tarea implicó la remoción manual de los montículos a fuerza de pico y pala. Recién cuando los hormigueros cedían, entraban los arados tirados por yuntas de bueyes o caballos para quebrar la tierra, seguidos por rastras de dientes y rolos de madera que quebraban los terrones y nivelaban el suelo.

Con el terreno emparejado, se puso en marcha un esquema productivo basado en tres cultivos. El trigo y el lino se sembraron en grandes superficies para abastecer la demanda internacional de harinas y aceites industriales. En paralelo, la alfalfa, funcionó como alimento para las vacas, lo que permitió instalar los primeros tambos y sentar las bases de la producción láctea local.

Si bien no se conservan fotos de los primeros momentos de vida de Tacural, un grupo de aficionados al cine grabó un documental para narrar los comienzos. “Tacural, 125 años”, dirigido por Marcelo Rico con asesoría del historiador local Néstor Buzzi, se presentó en 2017 y reconstruye los orígenes de Tacural y retrata la producción agrícola y tambera actual.