Leandro Pezz, de 62 años, fue imputado por el homicidio agravado de Elvio Geisser, que fue grabado en video en medio de la calle

Leandro Pezz fue detenido el viernes 20 de noviembre de 2026 en Villa Guillermina por el asesinato de Elbio Geiser.

Un hombre que mató de un disparo en la cabeza a su vecino porque tenía la música a alto volumen, crimen que conmovió a la localidad de Villa Guillermina , fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y seguirá en prisión preventiva por el tiempo máximo que establece la ley mientras la causa judicial sigue avanzando.

Leandro Hipólito Pezz tiene 62 años y está preso por el homicidio de Elvio Geisser, ocurrido el viernes pasado en esa población ubicada en el departamento General Obligado. Se trató de un caso que fue grabado en video por un testigo ya que ocurrió en medio de la calle.

La medida cautelar de máxima fue solicitada por el fiscal Juan Carlos Koguc e impuesta por la jueza Natalia Palud, en una audiencia desarrollada el jueves en los tribunales de Las Toscas.

Tras ese paso procesal, el fiscal afirmó: "Aunque la Defensa propuso alternativas a la prisión preventiva e incluso ofreció un inmueble y vehículos como garantía, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento en función de la gravedad del caso”.

“La jueza consideró que la atribución delictiva estaba acreditada con el grado de probabilidad que demanda esta primera etapa de investigación, constató que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo y sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes”, explicó.

Cómo fue el crimen en Villa Guillermina

Koguc señaló que “el homicidio fue cometido con un arma de fuego el viernes de la semana pasada en la vía pública”, y especificó que “fue en calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, cuadra en la que tanto la víctima como el agresor residían y trabajaban en sus propios comercios”.

El fiscal le atribuyó al imputado la autoría de homicidio agravado (por el uso de arma) y tenencia indebida y portación de arma de guerra y de arma de uso civil condicional.