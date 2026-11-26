La serie se mete de lleno en los procesos judiciales contra Karen Read tras la muerte de su esposo en Massachusetts en 2022

Los amantes de los documentales y de las investigaciones policiales tienen un plan asegurado con la nueva incorporación de Netflix . Se trata de una miniserie documental de tres episodios que sigue uno de los casos más controvertidos y mediáticos de los últimos años en Estados Unidos.

“Los juicios de Karen Read” sigue los dos procesos judiciales que se llevaron a cabo en contra de Karen Read por la muerte de su novio, el policía de Boston John O'Keefe en 2022. Se trata de una de las causas judiciales más seguidas por los medios y las redes sociales, donde cientos de usuarios proponían teorías de todo tipo para intentar conocer la verdad detrás de los hechos.

La miniserie reúne testimonios de familiares, amigos, testigos, integrantes del jurado y hasta material sobre el impacto mediático que tuvo el caso de Read. Los espectadores seguirán paso a paso la reconstrucción del supuesto crimen y el desarrollo de los juicios, con todas las teorías del momento.

La historia real detrás de las serie

La serie documental reconstruye los juicios contra Karen Read, quien, como ya se mencionó, fue acusada por el asesinato de su novio, el policía John O'Keefe. La muerte del policía ocurrió en la noche del 28 al 29 de enero, durante una tormenta de nieve en Canton, Massachusetts. El cuerpo de O'Keefe fue encontrado en la nieve delante de la casa de su compañero Brian Albert, donde se había celebrado una fiesta. La fiscalía sostuvo que Karen Read lo había atropellado con su SUV y luego huído.

Por su parte, la defensa sostuvo que Read fue incriminada y víctima de encubrimiento policial. Esta cuestión fue la que desató cientos de teorías en redes sociales, ya que muchos suponían que O'Keefe podía haber muerto en la casa en la que estaba celebrando con sus amigos y que, al ser todos policías, habían encontrado la forma de hacer ver a su novia como la culpable, cuando fue a buscarlo alrededor de las 6 de la mañana.

El primer juicio, en julio de 2024, se declaró nulo en tanto el jurado no logró un veredicto unánime. Pero los secretos y conspiraciones que surgieron de este primer proceso judicial dieron vueltas durante mucho tiempo en medios y redes.

En el segundo juicio, llevado a cabo en junio de 2025, el jurado absolvió a Karen Read de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y abandono de la escena, distintos crímenes por los que se la acusaba. Sin embargo, la declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, veredicto que le otorgó un año de libertad condicional.

Trailer de “Los juicios de Karen Read”