El titular de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, dijo que la prohibición "se implementará en forma progresiva". Qué se sabe hasta el momento

Este jueves fue aprobada la ordenanza que adhiere a la ley que prohíbe a los cuidacoches

El Concejo Municipal aprobó ayer la ordenanza con la que el municipio adhiere a la l ey provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches , y la pregunta que queda por despejar ahora es cómo se aplicará o se realizará la fiscalización de esa norma en Rosario.

Según los pasos burocráticos de la administración local, una vez que ordenanza fue aprobada por el Concejo, lo siguiente será la promulgación y la reglamentación por parte del intendente de la ciudad para que la normativa entre en vigencia y se pueda aplicar en forma oficial.

En declaraciones a LT8, Diego Herrera, titular de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad, recordó este viernes que "ya se venían realizando operativos junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Eso seguirá. Ahora, no solo vamos a buscar convenios con el Ministerio de Desarrollo Social sino también con el Poder Judicial de Santa Fe. Serán clave los protocolos que armemos con ellos para llevar adelante lo que establece esta nueva ordenanza".

"A principios del año que viene ya tendríamos que estar aplicando la ley" , estimó Herrera, y agregó: "Este tema ya lo habíamos empezado a hablar tanto con el Ministerio de Justicia y Seguridad como con el de Desarrollo Social. También tuvimos reuniones con el fiscal regional para ver cómo se podía implementar. No empezamos desde cero. Tras la aprobación de la ley en la Legislatura provincial iniciamos conversaciones con esos sectores y a principios del año próximo podríamos estar aplicando la ley".

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El funcionario municipal sostuvo que "esta ley es una herramienta más para tratar el tema de cuidacoches, que viene a poner reglas claras. Antes trabajábamos sin reglas, porque la actividad no estaba prohibida. Esta normativa nos da un recurso más a las áreas de control y a las fuerzas de seguridad para que puedan actuar con reglas claras porque sabemos que la actividad estará prohibida en todo el ejido de la ciudad".

"Esto no quiere decir que desde ahora no habrá más cuidacoches, será un trabajo que se hará progresivamente. Incluso, la ordenanza establece que se irá analizará por áreas, en sectores donde haya más denuncias", agregó Herrera.

El titular de Control recordó que el problema de los trapitos "estuvo durante más de 15 años en discusión en el Concejo. Hay que distinguir a las personas que hacen esta actividad porque no tienen trabajo y están fuera del sistema, incluso algunos atravesados por situaciones de consumo, pero también están las mafias en los alrededores de las canchas de fútbol o de ventos. Esas son organizaciones que se arma para recaudar dinero. A esos hay que caerles con todo el peso de la ley".

Cuidacoches, una demanda de la sociedad

"Hoy tenemos la ley que prevé también trabajar desde lo social con las personas que trabajan en la calle. Y es una herramienta que antes no teníamos y es un avance para discutir este tema que era una demanda grande de la sociedad, poder estacionar tranquilos sin que se arrime una persona que presione a un vecino", subrayó.

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Algunas cuestiones a las que se refirió el funcionario municipal tras la ordenanza votada ayer por el Concejo:

¿Cómo debe actuar un vecino en caso de que se encuentre ante una situación difícil por alguien que lo presiona, exigiéndole dinero para cuidarle el auto?

"Es importante que la gente denuncie. Existen dos vías para hacerlo: la línea 147 y el munibot de la Municipalidad y el 911 de la policía. La ley también establece, y eso le vamos a dar prioridad, operativos preventivos para que no sea solamente a través de la denuncia de los vecinos, sino que también en lugares como Pichincha o Pellegrini, entre otros, podamos implementar operativos preventivos para que el vecino no quede atrapado en la denuncia".

¿Qué pasaría con la ley reglamentada en un lugar como Pichincha, donde hay presencia de cuidacoches? ¿Serán desalojados?

"Tal cual. Ahora hay reglas claras, hay una prohibición. Se les dirá que no pueden estar y se los retirará. La primera vez, según establece la ordenanza y la ley provincial, se los retira del lugar. Deberán hacer trabajo comunitario y se le aplicará una multa. Si hubiera una reincidencia de la persona, puede haber un arresto que puede tener diferentes escalas de agravamiento si se comprueba que hubo extorsión u otro tipo de violencia.

¿Si la denuncia es telefónica, el vecino debe dejar los datos o lo puede hacer en forma anómina?

"Las denuncias pueden ser anónimas, tanto en el 147 como en el 911. Después será el municipio quien intervenga para aplicar la ley, a través del fiscal de Faltas, sin exponer al vecino. Eso es lo que se conversó con la Justicia para firmar un convenio y actuar de esa forma.

¿Qué pasará el domingo, cuando jueguen Rosario Central y Central Barracas? ¿Habrá sanción a cuidacoches?

"Para pasado mañana, no se puede garantizar el cumplimiento de la ley porque ni siquiera estará promulgada, con lo cual no se puede avanzar en su aplicación. Sí se implementará al la brevedad. Las canchas de fútbol serán un gran desafío, porque allí hay una organización extorsiva detrás, vinculadas a las barras bravas de los clubes, pero trabajaremos para que se pueda implementar".