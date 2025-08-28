El Rocksariazo Fest une varias generaciones de bandas de heavy metal rosarinas

La séptima edición del evento unirá a músicos sub 21 con pares de mayor recorrido. Tendrá lugar este sábado 30 en la Asociación Japonesa

Se viene un nuevo Rocksariazo Fest . La séptima edición del evento pondrá el foco en unir a distintas generaciones en torno a la cultura del heavy metal. Pasarán seis bandas por el mismo escenario: tres con trayectoria y discos editados, y tres de las denominadas sub 21. El evento tendrá lugar el sábado 30, desde las 20, en la Asociación Japonesa (Iriondo 1035).

La jornada tendrá un cierre de lujo con el mejor homenaje a Slipknot de Argentina de la mano de Heretics, quienes interpretan a la perfección, tanto en sonido como en puesta en escena, la actuación de la arrolladora banda estadounidense.

Por otra parte, y del lado de las bandas experimentadas, participarán dos bandas que vienen transitando la escena metalera de Rosario desde hace varios años. Por un lado estará Tamadre: con 13 años de trayectoria y paso por grandes festivales en el exterior, el power trío desplegará su potencia en el escenario y mostrará en vivo su último lanzamiento “Miserables”.

También estaráque si bien se formó hace pocos años, está integrada por músicos que tienen un largo recorrido. El sábado tocarán temas de su primer disco “Orígenes” además de algunos clásicos del género, acompañados por una puesta en escena poco habitual en shows metaleros.

El futuro del metal en buenas manos

Desde hace cuatro años se viene desarrollando en Rosario el certamen de bandas Sub21 de Rock, organizado por Producciones de Acá. De la gran camada de bandas que han participado surgieron quienes representarán al futuro de la música pesada rosarina en el Rocksariazo Fest. Hiena, ganadores de una de las ediciones 2024 del certamen; Aspid, quienes estrenarán un tema propio y compartirán temas de Hermética, Almafuerte y Oconnor; y Acid Blood, que abrirán el festival con su groove metal para que el pogo desde temprano.

Con esta grilla, el Rocksariazo Fest busca una vez más plasmar la unión de generaciones en la música de bandas de Rosario, y darle visibilidad a los músicos jóvenes que se vienen abriendo camino a puro talento en la escena local.