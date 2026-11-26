Con 11 votos afirmativos del interbloque oficialista, más 6 de los espacios libertarios, se adhirió a la ley provincial a través de un proyecto de la Intendencia. Fuertes cruces entre las bancas

El Concejo Municipal aprobó este jueves la adhesión a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. La ordenanza cosechó los votos del interbloque oficialista de Unidos y de La Libertad Avanza (LLA). Los libertarios acompañaron la iniciativa de la Intendencia, pero antes criticaron el perfil laxo de las sanciones al dejar en claro que se deberían haber incorporado penas de arresto. De todos modos, hubo 11 votos oficialistas a los que se agregaron 6 de los espacios libertarios. Fustigaron desde sus bancas y votaron en contra el peronismo, Ciudad Futura y el socialismo disidente. La peronista Fernanda Rey se abstuvo.

De esta forma, el cuerpo deliberativo votó la adhesión a la ley provincial 14.486, sancionada por la Legislatura santafesina a mediados de año, por la cual se prohibió toda actividad vinculada al cuidado de autos en las calles. La normativa establece taxativamente que, para darle cumplimiento en cada localidad santafesina, es necesario que se dicten las ordenanzas correspondientes. Los libertarios se abstuvieron de votar el artículo 4 de la flamante norma. Estos actos contravencionales de los trapitos serán juzgados por la Justicia de Faltas provincial.

En el recinto hubo alocuciones que generaron polémica, particularmente porque el peronismo había introducido un proyecto alternativo que no prosperó a la hora del consenso con los otros bloques. "Ojo con las soluciones ficticias que le prometen a la sociedad", advirtió la edil peronista Fernanda Gigliani , para agregar: "Son patéticas las contradicciones en las que estamos. Hay un montón de experiencias que, en vez de prohibir, abordan la problemática de los trapitos".

Por su parte, la concejala peronista Fernanda Rey aclaró que está "en contra de delincuentes y apretadores que tienen que estar presos", y se preguntó: "¿Qué cuidacoches que mendiga plata, sin trabajo, con problemas de adicciones va a tener plata para pagar una multa? ¿Y si migran a otros delitos, qué hacemos? Esto que están votando hoy no va a funcionar", marcó para justificar su abstención.

Foto: Héctor Río / La Capital

Fue el oficialista Federico Lifschitz quien tomó la palabra: "Finalmente van a prohibirse los trapitos en medio de una hipocresía tremenda entre quienes romantizan la delincuencia, con una carencia enorme de propuestas. Esta no es una discusión nueva. Desde 2024 planteo que se prohíban para que termine la extorsión y el apriete. El rosarino tendrá la previsión de no tener temor o pensar en dar plata para que no le dañen el auto. Representamos una demanda de la sociedad. Pregúntenle a la gente si quiere dar dinero para que le cuiden el auto. Es una definición política de no negociar el espacio público. El orden está por encima de la violencia".

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El peronista Mariano Romero ironizó con sus felicitaciones a Unidos y LLA por esta ordenanza: "Garpa ser duro con los débiles. Pero la sociedad no es tonta; cuando esto no genere expectativas tendrá culpables. Si pensamos que vamos a solucionar con una ley provincial y una ordenanza, se va a terminar en armonía; cuando sigan los negocios mafiosos, los responsables van a ser los que caranchean con un título en los medios. Es una venta de humo una prohibición lisa y llana que no tiene herramientas en la realidad. Es un montaje punitivo".

Por Ciudad Futura, Antonio Salinas recordó: "Hoy existen 1.400 cuidacoches. De las 9.090 actas por multas, la recaudación fue nula. Los funcionarios municipales de Control dijeron que, por más que estén 10 días detenidos, los trapitos regresarán al mismo lugar, y que los operativos en torno a los estadios de fútbol no se hicieron".

La javkinista Carolina Labayru retrucó: "Cuando estuve al frente de la Secretaría de Control tuve muchos episodios con trapitos y variados conflictos con vecinos; conozco en detalle el tema. No teníamos las herramientas y no estaba la decisión política del kirchnerismo de ser inflexible contra las mafias. La calle es de todos y nadie se puede apropiar ni extorsionar. Ahora, con la ley y con esta ordenanza, podremos actuar. No podemos exponer a los rosarinos a que tengan que denunciar".

Cerró el libertario Lautaro Enríquez con una fuerte arenga contra el kirchnerismo y Ciudad Futura: "Es una gran hipocresía escuchar que fuimos nosotros los que destruimos el país. Hay una realidad: esto es un pedido de la gente. Fue una promesa cumplida y hoy ganó el rosarino de a pie. Y no debe quedar en un eslogan, sino que el Ejecutivo cumpla con lo votado".

Qué dice el texto

De esta forma, lo aprobado por el Concejo prohíbe en todo el ejido de la ciudad ofrecer o disponer espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, así como su guarda, cuidado, lavado o limpieza, cuando se realice a cambio de un beneficio o retribución económica, sea ésta voluntaria o no. Y amén de la prohibición la propia ordenanza afirma que el Ejecutivo implementará controles de manera "prioritaria e intensiva" en zonas donde funciona el estacionamiento medido, corredores comerciales, gastronómicos y de nocturnidad, y las inmediaciones de los centros de salud.

Según lo aprobado los controles se aplicarán en un radio de hasta veinte cuadras alrededor de eventos masivos, deportivos, culturales o espectáculos públicos, incluidos los que se desarrollen en estadios, desde dos horas antes de su inicio y hasta una hora posterior a su finalización.

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¿Quiénes y cómo actuarán ante la contravención? Los agentes municipales de control quedan expresamente facultados para solicitar por vía ministerial la inmediata intervención y auxilio de la policía "al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda".

Cuidacoches en ascenso. Según un relevamiento oficial, el incremento en tres meses de personas identificadas cuidando autos trepó un 35%.

También podrán intervenir cuando el infractor sea sorprendido in fraganti cuando se detecte la conformación de una organización previa, reincidencia registrada o concurrencia de circunstancias agravantes, o cuando ese a su desplazamiento se persistiera en la falta.

Los inspectores municipales podrán requerirle a la policía el traslado del infractor a la sede policial correspondiente a los fines de hacer cesarla falta, proceder a su correcta identificación y ponerlo a disposición de la autoridad de juzgamiento.

Cómo queda el Código de Convivencia

Desde agosto de 2022 Rosario cuenta con un Código de Convivencia que unifica las normas de convivencia, tránsito, espacio público, ambiente y comercio de la ciudad, combinando multas en Unidades Fijas (UF) con sanciones alternativas como tareas comunitarias, talleres educativos y remediación del daño. En el caso de los trapitos el artículo 300 le imponía al damnificado que haga la denuncia cuando fuera compelido a abonar una suma de dinero par dejar su auto en la vía pública.

Ahora, si bien se mantienen las mismas multas (10 a 200 Unidades Fijas UF, equivalentes a un litro de nafta súper) se le aplica una carga de 15 a 80 horas de tareas educativas y concientizadoras para quienes cuiden autos.

Las penas se elevan de 10 a 300 UF con talleres de concientización de 20 a 160 horas, cuando se ejerza con violencia o amenazas, en zonas de estacionamiento medido, en un radio de 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las 2 horas previas y hasta una hora posterior a su finalización; con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que, afectando a la víctima, la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio. También se agrava si se ejerce en horario nocturno (entre las 18 y las 6), en zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos.

Otro agravante que se incorpora es si se acreditare la existencia de personas que actuaran como organizadores, coordinadores o responsables (multa de 20 a 500 UF y hasta 160 horas de tareas comunitarias). En todos los casos podrá disponerse el decomiso de los elementos utilizados.

Inclusión social

Amén de la faz sancionatoria para los trapitos, se aprobó otro articulado vinculado a la inclusión social. Diversas áreas del gabinete municipal en articulación con el gobierno provincial promoverán la incorporación de los infractores a programas de formación en oficios, emprendimientos productivos, el acceso a ferias y la vinculación con bolsas de trabajo y empleo existentes.

Otro abordaje se da con la vinculación a programas de acompañamiento integral en materia de salud, salud mental, discapacidad y consumos problemáticos, a través de los efectores estatales municipales o provinciales, entre ellos la Agencia Local de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemáticos.

Y en un tercer nivel se prevé el acompañamiento para cursar los niveles primario y secundario y orientación para el acceso a programas sociales y prestaciones existentes. En caso de advertirse la presencia de una niña, niño o adolescente que se encuentre realizando la actividad sin el acompañamiento de una persona adulta, o cuando existan indicios de explotación, instrumentalización o utilización por parte de terceros para el desarrollo de dicha actividad, los agentes deberán dar intervención inmediata al área local de niñez. Y si un adulto somete a un menor a estas tareas se considerará especialmente la aplicación del agravante previsto y se dará intervención inmediata al área local de niñez.

Para reforzar la reconversión laboral y la contención social se faculta al Ejecutivo a celebrar convenios con los demás municipios integrantes del Área Metropolitana, asociaciones civiles sin fines de lucro (entidades deportivas, religiosas, culturales, educativas, vecinales y demás organizaciones de la sociedad civil).