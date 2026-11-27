La dupla decantó más de una década de vida y trabajo compartido en su primer álbum conjunto. El show es este sábado 28 en Lavardén, con entrada libre y gratuita

Franco Luciani y Victoria Birchner comparten la vida y los escenarios desde hace más de diez años. “Como en casa” , su primer disco en conjunto, busca abrir una ventana a la intimidad de una familia atravesada, sostenida por la música popular argentina . Canciones que suscitan charlas y llevan a otras canciones, versiones propias improvisadas en el living, nuevos arreglos para voz o armónica. Ese es el universo propio que se despliega en el álbum que presentan en Rosario este fin de semana. La cita es el sábado 28 de noviembre, a las 21, en el Teatro Lavardén (Mendoza y Sarmiento), con entrada libre y gratuita y promesa de invitados especiales.

“Estamos muy felices de que el trabajo ya haya salido a la luz, de que hayamos podido concretar esta especie de apertura de nuestra casa para compartir lo que sucede adentro. Estamos realmente muy ansiosos por las presentaciones que se vienen, porque las estamos preparando una manera muy muy especial, con mucho trabajo, con una apuesta que queremos que se sienta realmente como en el living de casa, y por eso vamos a tener amigos y amigas invitados”, asegura Birchner en diálogo con La Capital.

Aunque ambos viven fuera de la ciudad hace tiempo, Rosario no deja de ser un ancla fundamental para cada uno de los miembros de la pareja : Franco es nacido y criado, y Victoria, oriunda de Rafaela , la habitó durante ocho años durante su formación musical. Sin dudas, tal como sugiere el título del disco, en el concierto de presentación jugarán de locales .

“Rosario es un montón de cosas. Para mí, es nada más y nada menos que mi ciudad. Es la etapa de formación de mi vida, es la pertenencia. Yo ya hace veintidós años que vivo en Buenos Aires, pero siempre digo que soy un rosarino orgulloso. Así para mí siempre es bellísimo volver, y también es un compromiso. Además, Lavarden es un lugar histórico por el que ha pasado toda la música rosarina de todos los géneros y eso también lo hace muy especial. Es una mezcla de sensaciones: la expectativa de que todo esté hermoso, de que todo salga bien, y la alegría de estar ahí”, apunta Luciani por su parte.

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El disco presenta un repertorio de canciones que ambos artistas fueron compartiendo a lo largo de varios años, entramando piezas clásicas de la música popular con composiciones más recientes y dos obras inéditas firmadas por Luciani: “Mi copla enredadera” (con poesía de Raimundo Rosales) y “Tierrita” (con poesía de Néstor Elías).

“Es muy lindo lo que pasa en estas doce canciones porque hay canciones de todas las etapas de nuestra relación. Desde las primeras que compartimos como el rasguido doble de Aníbal Sampayo, hasta canciones que se resignificaron con la llegada de nuestro hijo como ‘Pájaros en el aire’. Hay algunos clásicos que siempre nos acompañan y también hay canciones nuevas del repertorio argentino”, comparte Victoria.

De esta manera, la dupla visibiliza esa genealogía en permanente construcción que es el folklore argentino, donde el pasado dialoga con el presente e incluso con el futuro.

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“Nosotros tenemos un concepto creo bastante tradicionalista del folklore. Lo que pasa que a veces esa palabra está mal entendida como algo conservador. A mí me gusta repetir un dicho que se le atribuye a un compositor clásico que dice que ‘la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego.’ Y nuestra mirada del repertorio tiene que ver con eso. Desde ese lugar nos gusta decir que la tradición es algo muy importante, porque la tradición también es lo nuevo, es ese hilo, esa historia que se continúa”, explica Franco.

Entre los clásicos presentes en el disco hay una versión preciosa de “Todos los días un poco”, grabada junto con el propio León Gieco, con quien Luciani ha compartido escenario varias veces a lo largo de los años. Esos mismos caminos de la música hicieron que Franco y Victoria se cruzaran con el oriundo de Cañada Rosquín de manera insistente, y lo tomaron como una señal.

“Empezamos a recordar un montón de canciones de León, de su repertorio, canciones que nos han marcado a todos en nuestra vida, que son parte de las familias argentinas. Y una de las primeras canciones que apareció fue ‘Todos los días un poco’. Dudamos porque hay muchísimas versiones de esta canción, incluso con León como invitado. A mí me gusta mucho ver y analizar cuántas versiones hay y cuándo se grabaron para tratar de no repetir con los colegas. Bueno, esta vez fue la excepción porque realmente la canción nos parecía insuperable, por todo lo que genera”, detalla Birchner sobre la colaboración con su colega.

“León aceptó enseguida con mucho amor, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Tratamos de hacer una versión propia, diferente, que tenga algún elemento diferente y ahí estuvo Franco trabajando en el arreglo. Y realmente hay algo que sucede que es distinto porque hay dos armónicas, hay arreglos a dos voces y hay momentos de arreglo de tres voces”, suma la cantante.

El tema con Gieco fue, al igual que el resto del disco, registrado en vivo y en tomas completas junto al guitarrista Hernán Reinaudo en el estudio Los Elefantes de Lito Vitale (que también figura como invitado en “Como pájaros en el aire”). En el caso de “Todos los días un poco”, también hay un registro audiovisual que ayuda a ilustrar la vitalidad y organicidad del proceso de construcción del álbum. “Lo que se ve en el video es cómo lo grabamos realmente, todos juntos, con Hernán en la guitarra, mirándonos y entendiéndonos”, subraya Victoria.

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Es que “Como en casa” surgió primero como un espectáculo en vivo, hace más de un año y medio, a través del cual la dupla buscó mostrar todo ese repertorio que se venía armando con el tiempo invitándose el uno al otro en sus shows como solistas. El disco retoma ese espíritu de espontaneidad, de cosa viva y en constante ebullición, y por supuesto los conciertos de presentación lo pondrán toda vía más sobre la mesa.

“Si bien hay una estructura en las canciones, hay mucho de lo espontáneo que sucede en cada situación. Es una ofrenda, por romantizarlo un poco, y por eso se grabó así. Entonces, eso es lo que sucede en el vivo. Generalmente empezamos nosotros dos solos con Victoria, nos pasamos la guitarra. Y después de repasar el repertorio completo del álbum, la idea es abrir la puerta de casa para que entren amigos al living. Es algo muy lindo que venimos preparando para que se sumen otras canciones que son parte del repertorio del vivo”, adelanta Luciani sin develar las sorpresas que promete.

“Como en casa”, tanto el disco como el show, se presentan como la celebración de una vida en común. Después de más de una década compartiendo escenarios y rutinas, Franco afirma que todavía le sorprende “cómo el arte o una obra cambia también con uno mismo”. “Esa sensibilidad del arte es algo maravilloso, casi misterioso. Y me parece algo valiosísimo y que está muy bueno ponerlo sobre la mesa en tiempos donde la sensibilidad es algo que se trata de anestesiar”, apunta Luciani.

“Después de muchos años de subirse a un escenario, uno se acostumbra a muchas cosas. Pero hacer música en vivo es como tener una conversación con alguien, y de pronto la otra persona dice algo que te llama la atención, que te mueve una fibra nueva. Eso nos sucede con canciones que estamos haciendo hace bastante tiempo pero que nunca son iguales. Siempre es una conversación nueva y eso es hermoso. Es un aquí y ahora lleno de sorpresas”, suma Victoria.

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“Nos disfrutamos mucho en la vida, obviamente, y nos disfrutamos mucho también arriba del escenario. Hay un dejo de magia, de misterio, hay una mirada cómplice desde el amor entre nosotros, del amor por lo que hemos construido y desde el amor por lo que amamos que es la música popular argentina”, cierra Franco.