Wanda Nara sorprendió al elenco de “MasterChef Celebrity” al hablar públicamente del diagnóstico de leucemia que recibió en 2023. La reflexión de la conductora se dio luego de que la Negra Vernaci le preguntara qué deseo pediría si pudiera cambiar algo de su historia.

“Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Y si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ¿y si me espera un futuro mejor? Yo la verdad que no cambiaría nada”, aseveró Wanda. “Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos”, agregó.

Vernaci, conmovida por las palabras de Nara, respondió que le parecía una respuesta hermosa y que ella se sentiría igual respecto de su propio hijo.

El diagnóstico de Wanda Nara en 2023

Wanda fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica en julio de 2023. En aquel momento, la conductora todavía estaba en pareja con Mauro Icardi y alternaba su vida entre Argentina y Turquía. Durante un chequeo de rutina antes de uno de los viajes, detectaron una anomalía en sus valores que terminó con el diagnóstico de Fundaleu, institución hematológica de referencia en el país.

Si bien fue previamente filtrado a los medios por Jorge Lanata, Nara recién confirmó que se trataba de una forma de leucemia a finales de 2023, a partir de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, compartió el parte médico de Fundaleu, que decía: “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.

La leucemia mieloide crónica provoca una producción descontrolada de ciertos glóbulos blancos. A diferencia de otras formas de leucemia, tiene un curso más lento y, con el tratamiento adecuado, permite llevar una vida activa. Desde su diagnóstico, Wanda no sólo no interrumpió sino que intensificó su actividad profesional, poniéndose al frente de los realities "MasterChef" y "Love is Blind Argentina", además de lanzar su carrera musical y protagonizar una serie vertical y una película.