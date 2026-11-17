Faith No More, la banda liderada por Mike Patton, vuelve a la Argentina en 2027 después de más de una década sin visitar el país

Faith No More confirmó su regreso a la Argentina, después de doce años sin visitar el país. La banda liderada por Mike Patton se presentará el próximo 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro, con Alice in Chains y Mastodon como invitados especiales. Una fecha imperdible para los fanáticos del metal alternativo.

La presentación formará parte del “Faith No More South America Tour 2027”, la gira sudamericana que también los llevará a Brasil (São Paulo y Curitiba) y Santiago de Chile. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 20 de noviembre.

La banda llegará al país con Mike Patton en voz, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Bottum en teclados) y Trey Spruance en guitarra. Este último regresó a la formación tras haberla integrado a mediados de los noventa, cuando participó del celebrado disco "King for a Day… Fool for a Lifetime".

El regreso de Faith No More a los escenarios

Además de su esperado regreso a Sudamérica,Mucho antes, el próximo 15 de enero, compartirán escenario con System of a Down en el evento One Night Only que tendrá lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Estos conciertos marcan también la vuelta de Faith No More a los escenarios desde 2016. Desde que Patton se unió como cantante permanente en 1988, la banda inició su etapa de mayor éxito hasta su primera separación en 1998. En 2009, hicieron una gira de reencuentro acompañada por el lanzamiento de un disco de grandes éxitos. En 2015, lanzaron "Sol Invictus", su primer álbum con canciones originales en dieciocho años, reuniéndose con el ex cantante Chuck Mosley en 2016, un año antes de su muerte.

Tenían previsto reunirse de nuevo en 2020, pero la pandemia obligó a cambiar los planes. Algunas fechas se reprogramaron para 2021, pero Patton alegró problemas de salud mental y finalmente nunca se hicieron.