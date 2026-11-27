El intendente anticipó este viernes que promulgará "de inmediato" la ordenanza aprobada por el Concejo que adhiere a la ley provincial

El intendente Pablo Javkin se refirió este viernes a la ordenanza que dispone la adhesión de Rosario a la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en la ciudad. "No puede estar bien que alguien pueda extorsionar en la calle. Ahora, eso está prohibido", afirmó el mandatario.

Javkin señaló que recibirá de parte de la presidente del Concejo "entre hoy o el lunes" el mensaje que establece la adhesión de Rosario a la ley que prohíbe la actividad de los trapitos "y de inmediato se va a promulgar".

" Esto es un paso adelante que fija una regla. La extorsión en la calle está prohibida. La ley contempla la prohibición y también sanciones para ese delito, sanciones a nivel local y provincial, e intervenciones policiales en los casos en que sea necesario hacerlo con la fuerza pública ", subrayó el titular del Ejecutivo Municipal.

Javkin agregó que la ley también prevé "un esquema para otras situaciones que existen en la calle con las personas que no tienen casa, en muchos casos vinculados al consumo de alcohol o drogas. Gente que, cuando la llevamos a los refugios, no siempre se puede adaptar porque esos lugares tienen reglas, y sobre esa basa la ordenanza prevé mecanismos de actuación".

Cuidacoches. Javkin afirmó que "hay una mirada romántica, bastante absurda, de que alguien extorsiona porque tiene una necesidad" Foto: Municipalidad de Rosario

El intendente fue consultado sobre este tema durante una recorrida que realizó por las obras que se ejecutan en Empalme Graneros. cuatro frentes de trabajo en simultáneo para ejecutar 145 cuadras de pavimento definitivo y renovar tres espacios públicos.

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El mandatario destacó: "Ahora empieza el trabajo de refuerzo de una tarea que veníamos haciendo. Pero tiene que quedar en claro. No puede estar bien que esté permitido extorsionar en la calle. No entiendo que haya sectores políticos que estén en contra de la prohibición. La regla se fija y se establece una clave, y la clave es que está mal extorsionar. Hay que aplicar la ley y la Constitución y usar la fuerza pública y todos los recursos del estado para que un vecino que está en la calle no sea extorsionado libremente".

"Mirada romántica absurda"

Javkin consideró que "hay una mirada romántica, bastante absurda, de que alguien extorsiona porque tiene una necesidad. Las extorsiones las hacen bandas criminales, barra bravas, organizaciones de narcotráfico, que se adueñan de algunos sectores de la ciudad, por su interés comercial, turístico, etc, etc, y allí operan".

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"Después hay otra situación. Personas que duermen en la calle, que están alcoholizadas o drogadas. Allí el tratamiento será totalmente diferente. Allí no opera la policía, opera el sistema de salud y de lo social. Es muy bueno que las reglas estén claras. No entiendo cómo esta ordenanza no se aprobó por unanimidad. No puedo creer que alguien esté a favor de permitir extorsionar y no se den cuenta de lo que hacen las bandas criminales cuando toman un sector de la ciudad", subrayó.