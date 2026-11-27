Anteriormente, se había logrado la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado

Luego de más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó este viernes en general el Presupuesto 2027 . La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.

La Libertad Avanza reunió el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Tucumán, San Juan, Salta, Misiones, Jujuy y Santa Fe para llevar adelante sus iniciativas.

Sin embargo, el oficialismo sufrió derrotas durante el tratamiento en particular: la oposición consiguió aumentar los fondos para las universidades y modificar las partidas destinadas a organismos técnicos y científicos .

De esta manera, el oficialismo consiguió una nueva victoria parlamentaria en una jornada que también incluyó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados y la suspensión de las Paso en el Senado.

Presupuesto 2027: los principales artículos aprobados

El proyecto establece las principales estimaciones del Poder Ejecutivo para el próximo año. Entre ellas, contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1.847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante el debate, la oposición cuestionó el financiamiento universitario y las partidas destinadas al sector de la discapacidad. También reclamó mayores recursos para las provincias, mientras que el oficialismo defendió su propuesta y apuntó contra los niveles de inflación y pobreza heredados.

Antes de la votación, el oficialismo incorporó cambios para responder a los reclamos de distintos bloques provinciales. Entre ellos, atendió los pedidos de Córdoba y Santa Fe por recursos destinados a obras viales.

La modificación alcanzó al artículo 53, referido al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. La nueva redacción permite destinar parte de esos recursos a infraestructura vial y habilita al Poder Ejecutivo a reasignar fondos dentro del fideicomiso ante circunstancias excepcionales, con la obligación de informar al Congreso.

En la misma sesión, la Cámara baja convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El tratado, que involucra a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, obtuvo 215 votos afirmativos y cuatro negativos.

Pese a las negociaciones que atravesaron la jornada, el gobierno no consiguió sostener todos los artículos de su proyecto original.

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Las modificaciones que consiguió la oposición

El financiamiento universitario concentró uno de los principales enfrentamientos durante la votación en particular. El Gobierno había previsto partidas por $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un presupuesto mínimo de $11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones.

El artículo 11, referido al financiamiento de las casas de altos estudios, quedó incluido en el capítulo II. La Cámara rechazó el texto del dictamen de mayoría del oficialismo por 121 votos afirmativos y 130 negativos.

Tras esa votación, los diputados trataron una propuesta alternativa de la oposición, que contemplaba el monto reclamado por el CIN. La iniciativa consiguió 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

De esta manera, la oposición logró imponer un incremento de las partidas universitarias y modificó uno de los puntos centrales del proyecto oficial.

El oficialismo sufrió otro revés con el capítulo vinculado al financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La Cámara rechazó el capítulo propuesto por el gobierno y respaldó un dictamen alternativo impulsado por sectores de la oposición, con 130 votos afirmativos, 118 negativos y dos abstenciones.

Los bloques opositores cuestionaron que el texto oficial podía desfinanciar organismos técnicos y científicos que consideran fundamentales. Por ese motivo, también rechazaron el capítulo 4 durante el tratamiento en particular.