La Escuela Raúl Arino arma un proyecto pedagógico para cada atleta, con tutor, cursado específico y docentes por materia, sin cambiar los contenidos ni la forma de evaluar

La resolución del Ministerio de Educación de Santa Fe que establece un Régimen de Acompañamiento Integral para estudiantes deportistas tiene un antecedente directo en la región. Desde 2021, la Escuela Secundaria Raúl Arino lleva adelante el Programa Escolar para Deportistas, que en cinco años acompañó a 47 jóvenes de alto rendimiento . Así lo informó el área de comunicación de la UGR en una publicación en la que detalla cómo funciona la propuesta y qué resultados obtuvo.

La normativa provincial busca que los jóvenes no tengan que elegir entre su carrera deportiva y la escuela. Desde la institución explicaron que el proyecto surgió a partir de una mirada sobre la formación integral y "ante la necesidad que advertimos en muchos deportistas del Club del Gran Rosario de no abandonar sus estudios". En su origen estaba destinado a alumnos de tercer a quinto año de la orientación en Educación Física. Con la nueva resolución, puede abarcar a todos los estudiantes desde primer año .

Según la UGR, la iniciativa no implica una flexibilización académica. Quienes participan no siguen un currículum alternativo ni tienen criterios de evaluación distintos: deben cumplir con los contenidos curriculares con la misma exigencia que cualquier estudiante regular. El objetivo, señalaron, es redefinir los tiempos y espacios escolares para acompañar la trayectoria de cada joven.

El ingreso se activa al comienzo del ciclo lectivo mediante una postulación formal, que requiere una carta del club que acredite la situación del atleta. Una vez validado ese paso, la Dirección de Deportes y Actividad Física, junto con el Equipo Directivo, diseña un proyecto pedagógico ajustado a los tiempos y condiciones de cada estudiante. El esquema coincide con el Plan Individual de Acompañamiento que ahora exige la normativa provincial.

La grilla horaria se planifica para que los deportistas compartan la jornada con el resto de sus compañeros y, además, cuenten con un espacio de cursado específico, con docentes asignados por materia, para completar las asignaturas a las que no pudieron asistir. "La escuela cuenta con jornada ampliada, lo cual nos permite adaptar los horarios de cursado para que el estudiante no pierda el contacto con sus compañeros de cursado", explicó Federico Melano, coordinador del programa.

El rol del tutor y la experiencia de los alumnos

Mientras el gobierno provincial impulsa la figura del "estudiante en trayectoria educativa acompañada", la escuela ya cuenta con un tutor escolar que cumple un doble rol: es docente de las materias específicas de la orientación en Educación Física y orientador pedagógico para el resto de las asignaturas. El seguimiento suma al área de psicopedagogía, a los coordinadores disciplinares y la supervisión del equipo directivo.

Mateo Silvetti, jugador de Primera División de Newell's Old Boys y ex alumno de la institución, contó que el programa le permitió organizar mejor sus entrenamientos y su trayectoria escolar. "Me dio una contención también dentro de lo que es el mundo del fútbol que muchas veces tenés tiempos que no son tan organizados", dijo, y agregó que la escuela "supo escuchar".

La familia del tenista Joaquín Sabina destacó que el joven pasó a ser contemplado por docentes, preceptores y directivos como un deportista que aspira a ser profesional. "El programa optimiza las horas de enseñanza logrando más por menos", señalaron, y explicaron que el alumno pudo tener casi clases particulares en grupos reducidos y asistir a las competencias de su calendario.

Los números del programa

De acuerdo con la información difundida por la UGR, por el programa pasaron deportistas de fútbol, rugby, tenis y equitación. De los 47 participantes, 16 completaron el cursado secundario y 14 ya son egresados. Otros siete continuaron su desarrollo tras ser convocados por instituciones deportivas de Buenos Aires.

Desde la escuela resumieron el objetivo de la iniciativa en una frase: "El propósito es garantizar a las familias que sus hijos puedan alcanzar su máximo potencial deportivo sin descuidar, en ningún momento, su excelencia académica".