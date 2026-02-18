La Capital | Zoom | cine

Fiesta del Cine en Rosario: todo lo que tenés que saber

En medio de una temporada complicada para el sector cinematográfico, la Fiesta del Cine invita a llenar las salas con promociones en las entradas, estrenos imperdibles y la vuelta de títulos antiguos a la cartera

18 de febrero 2026 · 11:36hs
La Fiesta del Cine se llevará a cabo desde el 19 al 25 de febrero en todo el país

La magia del cine es la responsable de que cada semana cientos de personas se acerquen a las salas para disfrutar de un plan único. Esta semana particularmente, los complejos se preparan para celebrar la Fiesta del Cine en todo el país y Rosario busca cautivar al público con una oferta cinematográfica imperdible.

La Fiesta del Cine se llevará a cabo desde el jueves 19 hasta el miércoles 25 de febrero. Durante este plazo, las entradas a cualquier función 2D y 3D tendrán un valor de $4.000. Por su parte, los demás formatos también contarán con precios promocionales especiales.

En medio de una temporada dura para la industria cinematográfica, que en enero rompió un récord por la menor cantidad de tickets cortados en los últimos 30 años, este evento busca potenciar su convocatoria e invitar al público a disfrutar del séptimo arte en pantalla grande. En las salas, se podrán ver distintas películas nominadas a los premios Oscar por una suma muy accesible.

>>Leer más: Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Qué películas se pueden ver con promoción

Las entradas por $4.000 de la Fiesta del Cine aplican a cualquiera de las películas ofrecidas en cartelera que estén en formato 2D o 3D (los demás formatos también cuentan con otro tipo de promociones).

La promoción es válida tanto para los estrenos del jueves como para las películas que continúan en cartelera desde hace algunas semanas. Asimismo, para darle otra oportunidad a las historias que tuvieron un paso reciente por las salas y conquistaron al público, se reincorporarán antiguos títulos a la cartelera, entre los cuales destacan reconocidas películas y actores. También se re estrenarán clásicos a lo largo de todo el país.

Habrá títulos para todos los gustos y edades, por lo que conviene revisar las carteleras de cada complejo para conocer la totalidad de la oferta.

>>Leer más: Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Cómo obtener entradas para la Fiesta del Cine

Para adquirir las entradas con promoción, los usuarios pueden ingresar en las páginas web de sus cines favoritos y obtener el ticket con anticipación. Otra opción es adquirirlos directamente el día de la función en las cajas. En cualquiera de estas modalidades de compra las entradas permanecerán al mismo precio, aunque en el trámite virtual se puede llegar a cobrar un costo por servicio.

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

