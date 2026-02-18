Sorpresiva confesión de Yanina Latorre sobre Diego Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

La conductora habló respecto de su matrimonio con el exfutbolista, la infidelidad con Natacha Jaitt y cómo sostiene la pareja tras más de 30 años de relación

Yanina Latorre estuvo en el programa "Intrusos" y mantuvo una charla íntima sobre su relación con Diego Latorre, la recordada infidelidad de su pareja con Natacha Jaitt en 2017 y el significado de la lealtad después de más de tres décadas de matrimonio. Además, lanzó una insólita confesión que impactó a todos los panelistas.

La conductora de Sálvese Quien Pueda sostuvo que continúa junto a su marido por convicción personal y por el proyecto de vida que construyeron. "Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida. Soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida" , afirmó.

Durante la entrevista, el equipo recordó el episodio de hace nueve años atrás, cuando trascendió el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt. El hecho generó un fuerte impacto mediático y Yanina atravesó ese momento de manera pública. Lejos de esquivar el tema, la panelista expresó: " Me fue infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio".

Además, diferenció los conceptos de fidelidad y lealtad: "Para mí, un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no" .

>> Leer más: La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

La sorpresiva confesión de Yanina Latorre

Consultada sobre si ella también atravesó situaciones similares, Yanina respondió con franqueza. "Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada, por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada", explicó.

Luego lanzó la frase que marcó el momento más comentado del programa: "Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie".

Ante la pregunta directa sobre si Diego conocía ese episodio, respondió entre risas: "No, no, no. Se está enterando ahora Diego… Besito".

Yanina aclaró que su relación no funciona bajo acuerdos abiertos. "Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección", sostuvo.

También reveló que su marido conoció ese episodio tiempo atrás porque una amiga se lo contó. "Él a mí también me perdonó. Fue hace muchos años, yo no era famosa. Nunca salí con un jugador de fútbol ni con un famoso que no sea Diego", detalló.

La panelista remarcó que su decisión de continuar en pareja no responde a presiones externas. "No lo hago por mandato. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta compartir con él", concluyó.