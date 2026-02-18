La Capital | Zoom | Yanina Latorre

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre sobre Diego Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

La conductora habló respecto de su matrimonio con el exfutbolista, la infidelidad con Natacha Jaitt y cómo sostiene la pareja tras más de 30 años de relación

18 de febrero 2026 · 13:25hs
Yanina Latorre admitió que le fue infiel a Diego Latorre

Yanina Latorre admitió que le fue infiel a Diego Latorre

Yanina Latorre estuvo en el programa "Intrusos" y mantuvo una charla íntima sobre su relación con Diego Latorre, la recordada infidelidad de su pareja con Natacha Jaitt en 2017 y el significado de la lealtad después de más de tres décadas de matrimonio. Además, lanzó una insólita confesión que impactó a todos los panelistas.

La conductora de Sálvese Quien Pueda sostuvo que continúa junto a su marido por convicción personal y por el proyecto de vida que construyeron. "Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida. Soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida", afirmó.

Durante la entrevista, el equipo recordó el episodio de hace nueve años atrás, cuando trascendió el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt. El hecho generó un fuerte impacto mediático y Yanina atravesó ese momento de manera pública. Lejos de esquivar el tema, la panelista expresó: "Me fue infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio".

Además, diferenció los conceptos de fidelidad y lealtad: "Para mí, un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no".

>> Leer más: La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

La sorpresiva confesión de Yanina Latorre

Consultada sobre si ella también atravesó situaciones similares, Yanina respondió con franqueza. "Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada, por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada", explicó.

Luego lanzó la frase que marcó el momento más comentado del programa: "Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie".

Ante la pregunta directa sobre si Diego conocía ese episodio, respondió entre risas: "No, no, no. Se está enterando ahora Diego… Besito".

Yanina aclaró que su relación no funciona bajo acuerdos abiertos. "Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección", sostuvo.

También reveló que su marido conoció ese episodio tiempo atrás porque una amiga se lo contó. "Él a mí también me perdonó. Fue hace muchos años, yo no era famosa. Nunca salí con un jugador de fútbol ni con un famoso que no sea Diego", detalló.

La panelista remarcó que su decisión de continuar en pareja no responde a presiones externas. "No lo hago por mandato. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta compartir con él", concluyó.

Noticias relacionadas
El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Mardi Gras después de protagonizar una pelea física con otras dos personas

El actor Shia LaBeouf fue detenido por agresiones en Nueva Orleans

La Fiesta del Cine se llevará a cabo desde el 19 al 25 de febrero en todo el país

Fiesta del Cine en Rosario: todo lo que tenés que saber

Falvio Mendoza realizará las últimas funcioens de Circo Ánima en Rosario 

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

warner bros. aun no cerro con netflix y otra vez negocia con paramount

Warner Bros. aún no cerró con Netflix y otra vez negocia con Paramount

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Lo último

Quién es quién en En el barro 2: nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: Alguna vez no me debo haber portado bien

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Ovación
Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal