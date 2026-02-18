La Capital | Zoom | En el barro

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Con incorporaciones como China Suárez, Julieta Ortega, Inés Estévez y Verónica Llinás, la segunda temporada redefine el mapa de poder en la cárcel de mujeres

18 de febrero 2026
Verónica Llinas se incorporó al elenco de "En el barro"

Después de meses de espera, Netflix estrenó la segunda temporada de "En el barro", el spin-off de El Marginal creado y dirigido por Sebastián Ortega. A pocos días de su lanzamiento, la ficción ya se posiciona en el Top 1 de la plataforma.

En esta nueva entrega, la dinámica de poder dentro de La Quebrada, la cárcel de mujeres donde transcurre la historia, cambia respecto de la primera temporada. Las alianzas se reconfiguran, surgen nuevos liderazgos y el equilibrio interno del penal se ve alterado por la llegada de personajes que modifican la estructura que hasta ahora dominaba el encierro.

A pocos días horas del estreno, los usuarios ya se preguntan por los personajes y los actores que les dan vida. Sin la participación de Valentina Zenere ni María Becerra, se incorporan figuras como China Suárez, Julieta Ortega y Verónica Llinás, entre otras. A lo largo de ocho episodios, la serie presenta un nuevo mapa de poder, con personajes que asumen roles distintos a los que tenían y otros que ganan protagonismo en medio de un clima más tenso y desafiante dentro del penal.

Quién es quién en "En el barro 2"

En el elenco se destacan varias figuras que ya formaron parte de la primera temporada, pero también se suman nuevas incorporaciones que trabajan por primera vez en una ficción de Sebastián Ortega. Vuelven a integrar el reparto Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Alejandra Oliveras, Silvina Sabater, entre otras.

Verónica Llinás como la Gringa Casares

Verónica Llinás se suma esta temporada con un rol central: interpreta a la Gringa Casares, la nueva líder dentro de La Quebrada.

En esta segunda entrega, La Zurda, personaje interpretado por Lorena Vega, ya no ocupa el lugar de mando entre las internas. Fue desplazada por la Gringa, integrante de un clan con fuerte influencia fuera del penal y con vínculos que le permiten mantener un acuerdo con las autoridades para conservar ciertos privilegios, lo que la convierte en una especie de “presa VIP”.

Sin embargo, ese dominio dentro de la cárcel comenzará a debilitarse con la irrupción de Gladys Guerra, “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi.

"Es un personaje muy oscuro y cruel pero tiene un punto débil: su hija Nieves", contó la actriz.

Inés Estévez como Beatriz Lanteri

Inés Estévez interpreta a Beatriz Lanteri, la nueva directora del penal en esta segunda temporada. La actriz, reconocida por sus trabajos en producciones como "El misterio de la felicidad" y "El Maestro", se pone en la piel de una funcionaria que llega a La Quebrada gracias a su vínculo amoroso con Sergio Antín, personaje de Gerardo Romano, ahora con un cargo en el área de Seguridad.

Lanteri asume el cargo gracias a esa relación y, desde el primer momento, consigue marcar presencia y hacerse respetar tanto por las internas como por el personal penitenciario. Su figura combina firmeza, ambición y una clara comprensión de las reglas de poder que rigen dentro y fuera del penal.

Podés hasta creer que es buena persona, que tiene buenos sentimientos. Creo que tiene algo constructivo el personaje en su interior, pero sabe jugar el juego de los poderes. Y entrar en un proyecto que ya estaba funcionando y circulando, para mí fue muy incómodo como actriz, pero jugó a favor en la composición del personaje. Porque realmente es una persona que ocupa un rol que jamás imaginó que iba ocupar. Yo no creo que ella haya tenido como objetivo de vida dirigir un penal, pero cae ahí por interpósita persona" contó Estévez en diálogo con La Capital sobre su personaje.

Julieta Ortega como Helena

La actriz Julieta Ortega regresa a la actuación tras su participación en "Prócer" y "Un gallo para Esculapio" para ponerse en la piel de Helena, una interna muy distinta al resto.

Se trata de una mujer serena, de trato amable y perfil bajo, que vive junto a su hijo en el sector destinado a madres dentro del penal. Profesora de Matemática en escuelas secundarias, su pasado encierra un enigma: nadie, salvo las autoridades de La Quebrada, conoce el motivo de su condena.

“Yo estuve menos que el resto porque mi personaje no forma parte del grupo de las viudas negras, ni de las embarradas, ni de las cuchilleras. Estaba ahí con su hijito en otra”, contó en diálogo con La Capital.

China Suárez como Nicole García

Eugenia “China” Suárez, que este año encabezó "La hija del fuego: La venganza de la bastarda", se suma a la serie para interpretar a Nicole García.

Su personaje es una reclusa que era una prostituta VIP y termina en prisión por una causa vinculada a un cliente investigado por lavado de dinero. Desde La Quebrada intenta sostener económicamente a su hijo y, para acceder a ciertos privilegios, mantiene una relación sentimental con La Gringa.

Ahora bien, mientras sostiene su vínculo con La Gringa, mantiene en secreto otra relación dentro de la cárcel.

