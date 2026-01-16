Cultura pública en verano: la agenda de teatro, cine, museos y música

La muestra "Orígenes", que se puede ver en el Museo de la Ciudad, es una de las propuestas de cultura pública para el verano rosarino.

Es verano y Rosario lo sabe. A las actividades propias de la temporada, como refrescarse en el río o en alguna pileta, se suman propuestas culturales diversas para no desconectar del arte durante las vacaciones. La agenda pública de los distintos espacios municipales incluye teatro, cine, visitas a museos, música y mucho más , en la mayoría de los casos con entrada gratuita y con opciones para toda la familia.

Muchos de los museos de la ciudad continuarán abiertos durante todo enero y pueden ser un gran plan para explorar muestras en un entorno climatizado y sin costo alguno. El Museo de Arte Decorativo Estévez (Santa Fe 748) se podrá visitar de miércoles a domingos y feriados de 8 a 14 (con visitas guiadas todos los días a las 11). Por su parte, el Museo Municipal de Bellas Artes J.B. Castagnino (avenida Pellegrini 2202) abrirá de miércoles a viernes de 14 a 20, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Además de sus muestras actuales (que incluyen “Argentina”, del reconocido grupo Mondongo), habrá un espacio especial para las infancias, Punto de Exploración, con acceso a materiales artísticos para experimentar y libros para leer e inspirarse.

El Museo Macro (Oroño y el río), uno de los refugios climáticos oficiales, funcionará de miércoles a domingos de 14 a 20, con visitas guiadas a las 17. En los pìsos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 podés ver las 30 obras que participan en el 78 Salón Nacional de Rosario. Además, en el quinto piso funciona la “zona amig( )”, un espacio para “relajarse, crear, jugar, reflexionar, contemplar y construir algunos de los múltiples sentidos que proponen las obras y su exposición”.

El Museo de la Memoria (Córdoba 2019) de miércoles a domingos y feriados de 9 a 14 (con recorridos mediados todos los días a las 12). Allí se puede visitar la muestra "La fractura del silencio. Memoria visual del Juicio a las Juntas", la cual propone un recorrido por las imágenes de fotoperiodistas que hicieron visible el Juicio a las Juntas de 1985, un hito fundamental de la democracia.

La Casa del Tango (Arturo Illia 1750), ofrecerá clases para todos los niveles, prácticas guiadas y visitas, siempre con entrada gratuita y ambiente climatizado. Los martes a las 19 hay clases para principiantes, a las 20 prácticas libres y a las 21 para intermedios. No hace falta inscripción, el cupo es amplio y por orden de llegada. Los viernes, de 19 a 21, de enero a las 19.30 hay recorridos para conocer la historia y arquitectura del espacio.

En cuanto al Tríptico de la Infancia, sólo La Isla de los Inventos (Presidente Roca y el río), totalmente renovada, estará abierta durante todo enero y de la mañana a la noche. El nuevo territorio en las vías se puede visitar de martes a viernes de 9 a 12, y de martes y miércoles de 18 a 21. Un espacio para descansar, leer y jugar en los vagones del ferrocarril. El resto de la Isla está disponible de jueves a sábados de 18 a 22, y los domingos de 9 a 13. El Jardín de los Niños y la Granja de la Infancia reabrirán sus puertas en febrero.

El Complejo Astronómico Municipal (avenida Diario La Capital 1602) está a pleno con varios talleres, con cupos completos. Además, este viernes 16 de enero, de 20 a 22.30, celebra una “Noche de observaciones, música y cortos” en la explanada (al aire libre). Se podrá disfrutar de observaciones con telescopios, cortometrajes seleccionados por Punto Audiovisual, buffet, y amenización musical a cargo de DJ Lean Leni. El 22 de enero, se proyectarán películas en formato fulldome: “El Sol, la estrella de nuestra vida” a las 19.30 y “Mensajeros del Tiempo y el Espacio” a las 20.30. Las funciones están recomendadas a partir de los 9 años, y las entradas gratuitas se retiran en boletería desde las 18.30.

El Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), también con instalaciones renovadas, está a pleno durante enero. Una novedad es el espacio Planta Baja, un lugar “ideal para juntarse con amigxs, leer, escribir, ensayar, refrescarse o simplemente descansar un ratito”, que también es refugio climático. A su vez, aloja la muestra “El amor esta semana”, un proyecto artístico-curatorial de las artistas rosarinas Majo Badra y Virginia Molinari. Está abierto de lunes a viernes de 10 a 19, y sábados de 13 a 19.

También vuelve el ciclo de recitales de verano “Shippear”: el viernes 16 llega una propuesta a puro hip-hop de la mano de Varoner y Sol Sainz. En la previa, desde las 18, funcionará un espacio de skateboarding y una feria a cargo de Switch-X. El viernes 23 la escena indie local tendrá su lugar con un show de Narciso, Thiago & Nay, y las Djs Lara Bond & Anto Lillini.

El Museo de la Ciudad (Oroño 2361), otro refugio climático en pleno Parque Independencia, estará abierto de miércoles a viernes de 15 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 15. Allí se podrá visitar la muestra “Orígenes”, una experiencia narrativa multisensorial que reconstruye distintos momentos acontecidos en Rosario a lo largo de su historia, repasando su historia y las identidades que la constituyen. Desde su apertura a fines de junio, fue visitada por más de 5 mil personas.

Teatro y cine público

Este verano el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) presenta Living Comedia, un ciclo íntimo que conjuga recitales de jazz y espectáculos de danza para ser disfrutados mientras se degustan ricos tragos y vinos seleccionados. La programación comenzará el 23 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero los viernes y sábados a las 21. La entrada será gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

La propuesta para los viernes es dar inicio al fin de semana escuchando jazz en vivo, con la curaduría del reconocido pianista rosarino Mariano Ruggieri. La agenda comienza el viernes 23 de enero con un recital del dúo integrado por el pianista y compositor entrerriano Carlos Aguirre y el contrabajista Fernando Silva. Los artistas presentarán “Hace tiempo”, un espectáculo que explorará clásicos del cancionero nacional y composiciones propias.

El viernes 30 de enero será el turno del sexteto del pianista Helio Gallo, una leyenda del jazz rosarino, que ofrecerá un recorrido por standards (temas clásicos de jazz) con arreglos originales. El músico, cuya trayectoria fue distinguida en 2024 por los premios Rosario Edita, estará acompañado por Fernando Silva (contrabajo), Matías Moro (saxo tenor), Bruno Lazzarini (trompeta), Milton Méndez (trombón) y Román Chiesa (batería).

Los sábados, el teatro invita a dejarse sorprender por diversos espectáculos de danza. El 31 de enero se presentará “Reminiscencias”, una obra de danza clásica que indaga sobre la descendencia, los vínculos y las historias familiares, protagonizada por diez bailarinas egresadas del Instituto Superior Provincial “Isabel Taboga”: Aylin Argañaraz, Brenda Gómez, Candela Alarcón, Candela Biasioli, Candela Frias, Luciana Flores, Lucía Tesoriero, Magalí Randasso, Mercedes Echeverría y Nikela Levita.

El Cine Lumière no se queda atrás y durante enero ofrece cinco funciones semanales, de jueves a domingos, siempre con entrada gratuita. Los jueves, la cocina, la gastronomía y las tradiciones son protagonistas: el 22 de enero a las 20 se podrá ver “Delicioso”, de Eric Besnard, una comedia dramática francesa ambientada en los albores de la Revolución. El 29, a la misma hora, será el turno de “Tampopo”, una aclamada comedia japonesa, que parodia el género Spaghetti Western, pero centrada en la búsqueda de la receta perfecta de sopa de fideos, ramen.

Los viernes están dedicados al cine fantástico y de terror. El 16 y 30 de enero, a las 20, se podrá ver “El ritual del libro rojo: las puertas del infierno”, mientras que el 23, en el mismo horario, se proyectará la premiada producción de cine nacional “El sótano”, de Agustin Giataganellis.

Los sábados hay doble función. A las 18, el cine municipal invita a compartir tardes de cine ATP con los más chicos. Este mes podrán verse “Pinocho” de Guillermo del Toro” (17 y 31 de enero) y “El descubridor de leyendas” (24 de enero). Luego, a las 20.30, será el turno de “Marcello Mio” (17 y 31 de enero), la obra de Christophe Honoré que narra la historia de una actriz llamada Chiara, hija de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve. El sábado 24 de enero será el turno de “Mente maestra”, de Kelly Reichardt, seleccionada como una de las mejores películas de 2025 por varios medios especializados.

Finalmente, los domingos serán días de cine francés de la década del ‘60. La selección de películas que hace foco en clásicos como “Al azar, Baltasar” de Robert Bresson, “Los paraguas de Cherburgo” de Jacques Demy, “Hiroshima Mon Amour” de Alain Resnais y “La Chinoise” de Jean-Luc Godard.

Festival Faro

Enero cierra a lo grande con una nueva edición del Festival Faro, un evento que ya se volvió un clásico de los veranos rosarinos. Esta vez, tendrá lugar el 30 y el 31 de enero y el 1º de febrero, en el Parque Urquiza. Las entradas serán como siempre gratuitas, pero deberán adquirirse por anticipado desde el 20 de enero. El festival reunirá a 160 artistas, en su mayoría de la ciudad, en dos escenarios principales. Además, habrá actividades para infancias, gastronomía, feria de marcas locales y experiencias para toda la familia.