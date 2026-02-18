Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

El show de Flavio Mendoza superó los 45 mil asistentes y se consolidó como uno de los grandes éxitos del verano en Rosario

Flavio Mendoza eligió esta temporada de verano para presentar su show circense en la ciudad de Rosario. Tras alcanzar los 45.000 espectadores, el artista anunció que Circo Ánima se despide de la ciudad y que, luego de sus últimas funciones, llegará por primera vez a San Miguel de Tucumán.

La estadía comenzó a fines de noviembre con “Una mágica Navidad”, el espectáculo temático que reunió a más de 25.000 personas durante diciembre. Después de una breve pausa, el circo regresó a la megacarpa instalada en el parque Parque Scalabrini Ortiz para presentar “Abre tus alas” .

La propuesta, que cuenta con más de 35 artistas de distintas partes del mundo, narra la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para intentar capturar las fuerzas de la naturaleza. Con una duración cercana a dos horas, el espectáculo combina acrobacias, música en vivo y un importante despliegue técnico dentro de una carpa traída especialmente desde Italia.

“Quiero decirles algo a todos los rosarinos: hoy estamos cumpliendo 45.000 espectadores, ni con todos los elencos de Mar del Plata ni con todos los elencos de Carlos Paz hacen ese número. Así que, de verdad, yo les agradezco a ustedes porque hemos logrado un éxito a nivel nacional”, celebró hace algunas semanas Mendoza en diálogo con La Capital.

“Abre tus alas” tendrá sus últimas funciones en la ciudad hasta el primero de marzo inclusive. Las funciones se realizan de miércoles a viernes a las 21, y los sábados y domingos a las 18 y 21. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del circo o a través del sitio oficial de Circo Ánima. Además, los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital cuentan con un 30% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

"Circo del Ánima: Abre tus Alas", el espectáculo del verano

Mendoza sigue invitando al público a sumarse a la experiencia de "Circo del Ánima: Abre tus Alas", un espectáculo que, según define, va más allá del circo tradicional. Si bien nació en una familia circense y conserva ese ADN, explicó que su show “es otra cosa”. “Tiene una mezcla de todo. Muchos de mis artistas me dicen siempre: ‘vos le tenés que poner un nombre a tu show porque tu estilo es único’”, contó.

En esa misma línea, agregó: “Van a ver un espectáculo increíble. "Abre tus Alas" es emotivo, te reís, te sorprendés, tiene todo para pasar por todas las áreas emocionales. Es el show por excelencia del verano”.

Cabe remarcar que en el espectáculo participan casi cuarenta artistas, entre músicos, cantantes, humoristas, acróbatas y bailarines. Parte del elenco llegó desde Chile, México y Francia, y la propuesta se desarrolla dentro de una carpa importada de Italia, instalada en el Parque Scalabrini Ortiz desde noviembre. En este sentido, el artista también destacó el esfuerzo que implica el carácter itinerante del show. “No es un edificio, es una carpa que se arma y se desarma. Es italiana de última generación, es lo mejor que hay en carpas de circo, lo más seguro”, explicó.