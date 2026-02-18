El actor Shia LaBeouf fue detenido por agresiones en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf fue detenido en la ciudad de Nueva Orleans tras haber presuntamente agredido a dos personas. Según medios estadounidenses, el protagonista de “Transformers” protagonizó una pelea en los festejos de Mardi Gras y tuvieron que intervenir las autoridades locales.

La policía fue llamada al popular Barrio Francés de la localidad cerca de las 12:45 de la madrugada, en respuesta a una denuncia de agresión. Los investigadores aseguraron a los medios que LaBeouf, de 39 años, inició una discusión y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado. Agregaron que un trabajador del local había intentado sacarlo del lugar.

Un comunicado de la policía mencionó además que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones". Testigos dijeron que el actor se había ido del lugar de los hechos pero volvió más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva". En esa oportunidad, volvió a golpear a las dos personas.

El historial de violencia de Shia LaBeouf y una nueva separación

Este hecho se suma a un historial de violencia de LaBeouf. En diciembre de 2020, su expareja, la artista FKA Twigs, lo denunció por agresión sexual y malos tratos, aunque ese caso se resolvió por un acuerdo extrajudicial.



En 2014, fue arrestado en el teatro Studio 54 de Nueva York por comportarse de manera disruptiva por ebriedad durante una función del musical "Cabaret". El actor, de entonces 28 años, fue abordado por la policía durante el intervalo y sacado del recinto.



En medio de este nuevo episodio, medios estadounidenses sumaron que el actor estaría separado desde hace un año de Mía Goth, quien fue su pareja durante casi una década y con quien tiene una hija de tres años. Según narraron, tras la ruptura LaBeouf se mudó al estado de Luisiana (el que se encuentra Nueva Orleans), donde compró una mansión valuada en un millón de dólares.

La relación comenzó en 2012, después de que ambos compartieran el rodaje de la película "Ninfomanía Vol. II" de Lars von Trier. En 2016, se casaron en Las Vegas en una boda temática. Desde entonces, el vínculo atravesó múltiples polémicas, incluyendo idas y vueltas, infidelidades y agresiones físicas. De hecho, previo al casamiento, la pareja protagonizó una intensa pelea pública en las calles de Alemania. En un video de ese hecho que trascendió a la prensa, se escucha cómo Shia dice: “si se quedaba ahí, la habría matado”.

En 2018 tuvieron su primera pública separación y, al tiempo, el actor inició un romance con la cantante FKA Twigs, quien poco después lo denunció. Dos años después, LaBeouf y Goth retomaron su relación. En el 2022, nació su hija Isabel y mantuvieron un perfil bajo. Según reportaron medios estadounidenses, se habrían separado en secreto hace un año.