Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

Tras un fin de semana de calor agobiante y algunas lluvias, l a semana corta en Rosario comenzó bajo alerta amarilla por tormentas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir la advertencia para la ciudad, esta vez vigente para la noche del miércoles y durante la madrugada y la mañana del jueves . En un contexto de tiempo inestable, los rosarinos se preguntan cómo continuará la semana y qué condiciones pueden esperarse de cara al fin de semana.

La madrugada y la mañana del miércoles se presentaron con vientos leves del noreste rotando al norte, temperaturas entre 22º y 23º y probabilidad de tormentas aisladas. Por la tarde, con una máxima prevista de 31º, las chances de precipitaciones aumentan hasta un 70%.

Para la noche rige un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El tiempo en lo que queda de la semana

El alerta continúa para la madrugada y la mañana del jueves, que hacia la tarde ya tiene bajas chances de tormentas aisladas y en la noche estaría mayormente nublado. El calor no daría tregua: 31º de máxima y 21º de mínima.

El viernes estaría algo nublado, todavía con una máxima en torno a los 30º pero con la mínima en retroceso, ya que rondaría los 17º.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado habría cielo entre nublado y parcialmente nublado, con registros casi sin modificaciones: 30º de máxima y 17º de mínima.

Para el domingo anticipan marcas entre 29º y 17º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes continuaría parcialmente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 17º