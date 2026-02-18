Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

La Policía Ecológica descartó la presencia del ejemplar en la playa. EL balneario abrió sus puertas a las 9

Este martes por la tarde, mientras cientos de bañistas disfrutaban la costa del río Paraná, un yacaré de casi dos metros de largo apareció de manera repentina en La Florida. Por la presencia del reptil, se tuvo que evacuar la playa, aunque el animal se mostró calmo. Este miércoles, tras una intensa revisión, se descartó la presencia del ejemplar y el balneario abrió sus puertas con normalidad.

Si bien el yacaré permaneció en las costas de La Florida hasta altas horas de la noche del martes, este miércoles por la mañana tanto la Policía Ecológica como los guardavidas del balneario hicieron un relevamiento, descartaron la presencia del reptil y determinaron que siguió su curso natural.

De esta manera, el balneario La Florida tiene sus puertas abiertas desde este miércoles a las 9 de la mañana, su horario habitual de apertura. Está habilitado tanto el sector playa como el río, por lo que los bañistas podrán refrescarse en el agua.

Un yacaré de entre 1,5 y 2 metros apareció en la tarde de este martes en el río Paraná , a pocos metros del balneario La Florida . El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, aunque en ningún momento mostró intenciones de llegar hasta la arena.

Los bañistas que este martes acudieron al balneario La Florida para refrescarse en una tarde calurosa, se sorprendieron aproximadamente a las 17 con la presencia de un animal en el agua, del que solamente se alcanzaba a ver la cabeza.

2026-02-17 Yacare Telefé Rosario

Rápidamente quienes estaban en el río se refugiaron en la arena, al tiempo en que alertaban de que se trataba de un yacaré de algo más de un metro y medio de largo. El yacaré se mantuvo cerca de la costa durante algunas horas, no se mostró agresivo y en todo momento estuvo quieto, sin acercarse a la orilla.