La Capital | La Ciudad | Yacaré

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

La Policía Ecológica descartó la presencia del ejemplar en la playa. EL balneario abrió sus puertas a las 9

18 de febrero 2026 · 12:50hs
Luego de descartar la presencia del yacaré

Luego de descartar la presencia del yacaré, La Florida abrió sus puertas con normalidad este miércoles
Este miércoles bien temprano guardavidas de la Florida hicieron una última revisión para descartar la presencia del yacaré

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Este miércoles bien temprano guardavidas de la Florida hicieron una última revisión para descartar la presencia del yacaré

Este martes por la tarde, mientras cientos de bañistas disfrutaban la costa del río Paraná, un yacaré de casi dos metros de largo apareció de manera repentina en La Florida. Por la presencia del reptil, se tuvo que evacuar la playa, aunque el animal se mostró calmo. Este miércoles, tras una intensa revisión, se descartó la presencia del ejemplar y el balneario abrió sus puertas con normalidad.

Si bien el yacaré permaneció en las costas de La Florida hasta altas horas de la noche del martes, este miércoles por la mañana tanto la Policía Ecológica como los guardavidas del balneario hicieron un relevamiento, descartaron la presencia del reptil y determinaron que siguió su curso natural.

De esta manera, el balneario La Florida tiene sus puertas abiertas desde este miércoles a las 9 de la mañana, su horario habitual de apertura. Está habilitado tanto el sector playa como el río, por lo que los bañistas podrán refrescarse en el agua.

la florida
Este miércoles bien temprano guardavidas de la Florida hicieron una última revisión para descartar la presencia del yacaré

Este miércoles bien temprano guardavidas de la Florida hicieron una última revisión para descartar la presencia del yacaré

El yacaré que apareció en La Florida

Un yacaré de entre 1,5 y 2 metros apareció en la tarde de este martes en el río Paraná, a pocos metros del balneario La Florida. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, aunque en ningún momento mostró intenciones de llegar hasta la arena.

Los bañistas que este martes acudieron al balneario La Florida para refrescarse en una tarde calurosa, se sorprendieron aproximadamente a las 17 con la presencia de un animal en el agua, del que solamente se alcanzaba a ver la cabeza.

2026-02-17 Yacare

>> Leer más: Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Rápidamente quienes estaban en el río se refugiaron en la arena, al tiempo en que alertaban de que se trataba de un yacaré de algo más de un metro y medio de largo. El yacaré se mantuvo cerca de la costa durante algunas horas, no se mostró agresivo y en todo momento estuvo quieto, sin acercarse a la orilla.

Noticias relacionadas
El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza: podrían ir al paro indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Los líderes sindicales de los trabajadores se manifestaron a favor de la medida de fuerza

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

El choque ocurrió cerca de uno de los acceso a la avenida Circunvalación.

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Lo último

Quién es quién en En el barro 2: nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: Alguna vez no me debo haber portado bien

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Ovación
Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal