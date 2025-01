Reapareció Bruce Willis agradeciendo a policías de Los Ángeles

Bruce Willis no se muestra públicamente desde que le diagnosticaron demencia frontotemporal y solamente habían trascendido hasta ahora algunas pocas imágenes que publicó su familia.

"Al ver a un socorrista, Bruce nunca pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un 'gracias por su servicio'. Ayer no fue diferente", escribió la mujer del actor en su cuenta de Instagram, acompañando el video en blanco y negro con música de Led Zeppelin, donde se lo ve a Bruce Willis sonriendo y de buen ánimo.

Entre cientos de respuestas de usuarios, la hija menor de Bruce y Demi Moore, Tallulah Willis, hizo apenas un breve comentario: "Esto me llena el corazón".

2025-01-19 bruce willis.mp4

El protagonista de "Duro de matar", "Tiempos violentos" y "Sexto sentido", entre tantos éxitos de taquilla en sus cuatro décadas de carrera cinematográfica, fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal (FTD) al año siguiente.

Bruce Willis y Emma Heming llevan algo más de 17 años juntos y ella publicó en diversas oportunidades en redes sociales comentarios sobre el impacto de la enfermedad en el actor y en toda su familia. "Me doy 30 minutos para pensar '¿por qué él, por qué nosotros', para sentir la ira y el dolor. Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es… es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo, y es por él. Lo haría todo una y otra vez en un instante ", escribió Emma.