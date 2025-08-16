Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Las personajes de "En el barro", la nueva serie de Netflix que se desprende de "El marginal" y es uno de los estrenos destacados de streaming en agosto

Tras varios meses de espera, Netflix estrenó "En el barro", el esperado spin-off de "El Marginal" . Creada y dirigida por Sebastián Ortega, la serie está ambientada en la cárcel ficticia La Quebrada y narra la feroz disputa por el poder y la supervivencia entre un grupo de personajes privados de su libertad, en una trama que trasciende los límites del pabellón.

A lo largo de ocho episodios, y con la participación de figuras como “La Locomotora” Oliveras y María Becerra , la ficción propone un relato coral sobre la vida en el encierro, marcada por brutales injusticias, violencia y crueldad. La historia se centra en un grupo de recién llegadas, conocidas como las embarradas, que deberán aprender a moverse en un mundo gobernado por sus propias reglas.

A pocas horas del estreno, los usuarios ya se preguntan por los personajes y los actores que les dan vida. Además, la producción recupera rostros emblemáticos del universo de El Marginal cargados de historia.

De qué se trata "En el barro"

La nueva serie de Sebastián Ortega se inscribe en la misma línea temporal que “El Marginal” pero transcurre, en cambio, en una cárcel de mujeres. La trama se enfoca en la vida de la pareja de Mario Borges (interpretado por Claudio Rissi), Gladys Guerra, mejor conocida como “La Borges”, encarnada por Ana Garibaldi.

La serie de Ortega narra la unión de cinco mujeres a raíz de un accidente casi mortal. La historia comienza cuando un grupo de condenadas sin experiencia en prisión son conducidas al penal de La Quebrada junto a la poderosa Gladys “La Borges” Guerra. La situación se dificulta cuando el vehículo en el que son trasladadas es atacado y termina hundiéndose en el río. Las mujeres corren peligro de muerte pero Gladys logra escapar y luego libera a las demás.

Cinco sobrevivientes alcanzan la orilla llenas de barro gracias al gesto de “La Borges”. Así se forma una unión entre ellas que se mantendrá durante los días de encierro. Dentro del régimen carcelario, las “embarradas” pondrán de sus armas propias para constituirse, sin buscarlo, en una nueva banda. Juntas y a sus modos tendrán que hacerle frente a la hostilidad, la violencia y la puja de intereses dentro del juego de poder carcelario.

Quién es quién en la serie “En el barro”

En el elenco destacan figuras de amplia trayectoria y renombre internacional, junto a debutantes que trabajan por primera vez como actrices.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra, alias “La Borges”

Reconocida por su papel de Gladys Guerra en "El Marginal" (2016-2022), la esposa del temido Borges, Garibaldi vuelve a encarnar a este emblemático personaje, ahora como protagonista.

En "En el barro", “La Borges” es la líder indiscutida de las internas y lucha por recuperar su libertad para criar a Juan Pablo, el hijo de Diosito.

Valentina Zenere como Marina Delorsi

La joven actriz argentina se hizo conocida en "Soy Luna" y ganó proyección internacional en "Élite", también participó en "Las chicas del cable" y en ficciones argentinas como "Aliados" y "Casi Ángeles". En la serie interpreta a una modelo acusada de homicidio premeditado que, desde la cárcel, intenta probar su inocencia.

Rita Cortese como Cecilia Moranzón

La multipremiada actriz argentina da vida a la directora del penal, una mujer que oculta oscuros negocios vinculados a los hijos de las presas.

“Creo que traté de buscarle al personaje una angustia por algo perdido, para no hacer lo obvio. La actuación es obscena. Obscena significa fuera de escena y es lo que uno va trabajando para sustentar la palabra. Hay un gran recorrido, un gran mercurio que atraviesa todo el cuerpo para decir ‘te amo’. Lo que intenté fue trabajar esa parte, la soledad y la angustia de esta mujer, para mitigar un poco tanta crueldad”, comentó Cortese sobre su personaje en diálogo con este medio.

Lorena Vega como Fabiana “La Zurda”

Lorena Vega, conocida por su papel de psicóloga en la clamada serie de Netflix "Envidiosa", en la nueva producción de Ortega encarna a una mujer acusada de trata de personas.

“Yo pensaba mucho en los grandes dolores y heridas supuestamente asumidas. En una situación de encierro, hablábamos mucho de cuáles serían las lianas que pueden tener esos personajes para seguir adelante, dónde encuentran sentido, con qué se ilusionan. Pensaba mucho en ese tironeo, qué es lo que a ella le da esperanza y cómo habita cada día con algo que sabe que ha sido quemado y nunca va a cambiar. Fue un trabajo difícil porque eran muchas horas, días y meses de estar habitando esa energía que tiene mucha crueldad, mucho dolor, que es agria”, compartió Vega sobre la construcción de su personaje.

Carolina Ramírez como Yael Rubial

La actriz y bailarina colombiana, protagonista de "La reina del flow", "La hija del mariachi" y "La Pola", interpreta a una madre soltera que terminó presa tras ser utilizada como “mula” por una banda narco.

Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches

Actriz española de teatro, cine y televisión, en "En el barro" encarna a una española de clase alta que, junto a su pareja “El Cuervo” Fernández, lleva una vida de asaltos a casinos, bancos y camiones. Tras ser denunciada, es capturada y, aunque su cómplice logra liberarla durante un traslado, vuelve a ser arrestada y enviada a cumplir condena en La Quebrada.

Camila Peralta como Soledad “Solita” Rodríguez

La actriz y guionista argentina conocida por su trabajo en “Puan” y su papel como protagonista en la obra de teatro “Suavecita”, interpreta a una joven que comenzó robando ropa con su madre, pasó a ser viuda negra y esta encarcelada por una muerte accidental.

Erika de Sautu Riestra como Dra. Olga Giuliani

La actriz argentina, principalmente conocida por producciones como “Convivencia”, “Sin hijos”, “Sin código” y “Un gallo para Esculapio”, interpreta a una médica acusada de mala praxis.

Tatiana “Tatu” Glikman como "La China"

La actriz, conocida por sus interpretaciones en “El robo del siglo” y “Entrelazados”, da vida a una viuda negra famosa.

Personajes secundarios

También otros actores vuelven a ponerse en la piel de sus personajes de "El Marginal" con breves apariciones. Maite Lanata, retoma su personaje Luna Lunati y el reconocido Gerardo Romano vuelve a ponerse en la piel de Sergio Antín, el director de la cárcel de San Onofre. Por su parte, Jorge Lorenzo, más conocido como Capece, interpreta a un guardia de La Quebrada. A este grupo se suma Juan Gil Navarro.

La gran sorpresa del reparto es María Becerra, que debuta como actriz en el papel de Cleo, un personaje que tendrá escenas de alto voltaje junto al de Valentina Zenere. Además de la participación Alejandra “Locomotora” Oliveras como Roqui.