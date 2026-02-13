La Capital | Zoom | En el barro

"En el barro" estrena segunda temporada: Inés Estévez y Julieta Ortega cuentan cómo fue sumarse

El drama carcelario producido por Netflix, que tuvo una exitosa primera temporada en 2025, estrena este viernes 13 ocho nuevos episodios

Morena Pardo

Por Morena Pardo

13 de febrero 2026 · 06:30hs
Inés Estévez se suma al elenco de la segunda temporada de En el barro

Foto: cortesía Netflix

Inés Estévez se suma al elenco de la segunda temporada de "En el barro", que se estrena este viernes 13 en Netflix

La Quebrada vuelve a abrir sus puertas. La mega cárcel de mujeres donde transcurre “En el barro”, serie argentina creada por Sebastián Ortega para Netflix, renueva su esquema interno de poderes para la segunda temporada. Desde este viernes 13, se podrán ver en la plataforma ocho episodios nuevos, que cuentan la incorporación de actrices como la China Suárez, Verónica Llinás, Julieta Ortega e Inés Estévez, entre otras.

“En el barro” es un spinoff de “El Marginal”, la popular ficción carcelaria nacional que tuvo cinco temporadas entre 2016 y 2022. El nexo entre ambas es Gladys Guerra (interpretada por Ana Garibaldi), apodada “la Borges” por ser la viuda de “Borges”, el recordado mandamás que encarnó Claudio Rissi en la serie original. En la primera temporada, la nueva propuesta amplió ese universo con un tono y una estética similar, cargada de violencia, hostilidad y disputas internas.

En la segunda entrega, el mapa de La Quebrada cambió bastante. La Zurda, encarnada por la siempre espectacular Lorena Vega, ya no lidera a las internas. Fue desplazada por la Gringa Casares (Verónica Llinás), que forma parte de un poderoso clan con influencias fuera de la cárcel y tiene un arreglo con las autoridades para ser una “presa VIP”. Adoptó como pareja y protegida a Nicole (la China Suárez), una ex trabajadora sexual que cayó presa por quedar en medio del negocio ilegal de un cliente.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

>> Leer más: Las famosas que quedaron afuera de "En el barro": ¿quiénes audicionaron para el hit de Netflix?

Nuevas integrantes del elenco

Otra novedad es que la directora del penal ya no es Cecilia Moranzón, el oscuro personaje interpretado por Rita Cortese, sino Beatriz Lanteri (Inés Estévez), acomodada en el puesto por su amante Sergio Antín (Gerardo Romano), ahora funcionario de Seguridad. Desde el principio, logra imponer autoridad en La Quebrada y ser temida por tanto por las reclusas como por los guardiacárceles.

“Podés hasta creer que es buena persona, que tiene buenos sentimientos. Creo que tiene algo constructivo el personaje en su interior, pero sabe jugar el juego de los poderes. Y entrar en un proyecto que ya estaba funcionando y circulando, para mí fue muy incómodo como actriz, pero jugó a favor en la composición del personaje. Porque realmente es una persona que ocupa un rol que jamás imaginó que iba ocupar. Yo no creo que ella haya tenido como objetivo de vida dirigir un penal, pero cae ahí por interpósita persona”, contó Inés Estévez en diálogo con La Capital sobre su personaje.

“Hay algo de la influencia de Antín que termina traccionándola a ese sitio, y dudo que haya sido algo disfrutable para ella. Es un atolladero, es una encerrona. Es un puesto político, que la termina enfrentando con algo muy hostil y muy difícil de abordar para ella, justamente porque tiene características muy distintas a la directora a anterior, que encajaba perfectamente en esa oscuridad. Esa contradicción fue lo más interesante y quizás lo más dificultoso de transitar”, agregó.

Una de las grandes incógnitas de la temporada es una nueva reclusa, Helena, interpretada por Julieta Ortega. Es una mujer tranquila y de buenos modales, que vive con su hijo en el sector de familias. Una ex profesora de historia de colegios secundarios con perfil bajo, y con un misterio: nadie, salvo las autoridades del penal, sabe por qué está presa.

image - 2026-02-13T102304.596

>> Leer más: Adabel Guerrero anticipó su participación en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

“Yo sentía que en los primeros capítulos se iba a ver rarísimo. Es una chica grande pero que usa un moño rosa, que enseña a leer pero habla bajo, que está en el pabellón de familia pero no se sabe de quién es su hijo ni dónde está el padre. Y no se sabe por qué está ahí. Con poquitas escenas, no sabés cómo se va a ver en el todo de los cuatro primeros capítulos donde nadie entiende bien qué hace”, compartió Julieta sobre los desafíos de llevar adelante este personaje, que después revela una historia compleja.

Las dos actrices hablaron también de los desafíos de sumarse a una segunda temporada de un proyecto que tiene un elenco grande, con un desarrollo coral, y ciertas dinámicas aceitadas de funcionamiento.

“Para mí sumarse a algo que ya está andado siempre es difícil. Quizás lo que teníamos de ventaja en el caso de nuestros dos personajes, es que por la propia historia no teníamos que tener que ver con las otras internas. Ella porque es la directora y en mi caso porque entro casi como una sombra. Entonces ninguno de los dos personajes tenía por qué estar en sintonía con el resto, pero siempre es difícil sumarse en una segunda temporada cuando hay veinte que vienen de la primera y están recontra en sintonía con el lenguaje y las formas”, aseguró Ortega.

“La sensación es que agarrás la película empezada. Entonces, entendés la trama a partir de ahí. Al menos en mi caso, estuvo bien eso porque mi personaje no tiene por qué saber qué pasó antes. Esa sensación de estar, como actriz, un poco ajena a la totalidad de la trama, caer como una paracaidista, al personaje también le servía. Pero es un poco desconcertante”, sumó por su parte Estévez.

A su vez, la dupla destacó el gran clima de trabajo que se vivía en un set dominado por mujeres. “Yo estuve menos que el resto porque mi personaje no forma parte del grupo de las viudas negras, ni de las embarradas, ni de las cuchilleras. Estaba ahí con su hijito en otra. Pero las escenas grupales las disfruté mucho. Además para donde mirabas había una actriz que admirabas, que te gustaba, que habías visto en teatro hacer algo bárbaro. Mi experiencia personal con grupos de mujeres trabajando siempre fue extraordinaria, entonces me sentí como pez en el agua. Pero en este proyecto en especial, estaba rodeada de actrices que me encantaban, como Inés. Entonces para mí son sets en los que me encanta estar, incluso esperando. La conversación es linda, con todo el mundo tenés algo para conversar”, desarrolló Julieta.

Embed

>> Leer más: Lorena Vega, actriz de "Envidiosa" y "En el barro", tiene que aclarar que no es psicóloga

Vale recordar que, además de las ya nombradas, forman parte del elenco Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta (en esta temporada con renovado y merecido protagonismo), Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Charo López, Carolina Kopelioff y Payuca.

Finalmente, las actrices destacaron a la serie como un producto de entretenimiento, y no como un drama realista que busca de dar cuenta de las dificultades que atraviesan las personas privadas de su libertad en Argentina. En este sentido, “En el barro” se afirma en una misma línea de verosimilitud que series como “Vis a Vis” (la española sobre una cárcel de mujeres) o en menor medida “Orange Is the New Black” (con más aspiraciones realistas pero también con alto grado de espectacularidad), ambas disponibles en Netflix.

“Hay una teoría de que todo hecho artístico te lleva a entender algo que antes no entendías, o a ser mejor. Y yo no tengo esa relación con las cosas que consumo como espectadora. Quiero que me convoque, y eso puede ser a partir de la risa, puede ser una historia de amor, puede ser una cárcel porque es un universo ajeno que me da curiosidad. Incluso cuando sé que probablemente las cosas adentro de una cárcel real no sean exactamente como las estoy viendo”, subrayó Ortega.

“En una cárcel de mujeres, las internas están más solas que los hombres en una cárcel de varones. Reciben menos visitas, sus parejas las abandonan, algunas se avergüenzan de que sus hijos las vean ahí. Hay algo ahí de la soledad de ese mundo que no está mal que se vea, que se conozca. Fuera de eso, es un juego de poderes de todos contra todos que es un fiel reflejo de la crudeza del mundo”, cerró Estévez.

Noticias relacionadas
La exitosa serie Peaky Blinders tendrá su película.

Netflix presentó el póster oficial de la nueva película de "Peaky Blinders"

La película será un thriller de terror

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Obras de cine como Pulp Fiction de Quentin Tarantino se pueden disfrutar de forma gratuita en plataformas legales de streaming

En reemplazo de Magis TV: tres joyas del cine que se pueden ver gratis online

Britney Spears habría vendido los derechos de todo su catálogo musical por una cifra millonaria

Britney Spears vendió los derechos de toda su música

Ver comentarios

Las más leídas

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Newells pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Lo último

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Luciano Castro se habría internado por decisión propia tras su escandalosa separación

Luciano Castro se habría internado por decisión propia tras su escandalosa separación

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, hizo hincapié en respetar la "mirada pyme" tras la media sanción en el Senado nacional

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución
Policiales

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Newells pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Ovación
Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Policiales
Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución
Policiales

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

La Ciudad
Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: Menores de 18 no apuestan
Novedades

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne