Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

Es modelo y en 2023 presentó una denuncia judicial contra el jugador de Lanús por violencia de género

Tras su escandalosa separación de Paloma Silberberg luego de más de tres años de relación, el jugador del Atlético de Madrid y de la selección argentina, Nicolás González, volvió a encontrar el amor. Pero este nuevo vínculo tampoco llega libre de polémica: su nueva pareja es una modelo que mantuvo una relación con el futbolista Lautaro Acosta .

Cabe recordar que la ruptura entre González y Silberberg estuvo marcada por versiones cruzadas y rumores de terceros en discordia . En medio de ese clima, incluso se lo vinculó amorosamente con Sabrina Rojas , aunque la actriz desmintió de inmediato aquellas versiones.

Ahora, el periodista Gustavo Méndez confirmó que el delantero inició un romance con la modelo Ludmila Isabella, expareja de Lautaro Acosta, con quien atravesó una separación mediática que incluyó una denuncia por violencia de género.

Ludmila Isabella es una modelo e influencer argentina. En Instagram tiene más de 110 mil seguidores y suele compartir contenido de su día a día, además de fotografías de viajes y producciones.

La modelo es madre de un niño de siete años, llamado Benicio, fruto de su relación con Acosta. En 2023, Ludmila denunció al deportista por violencia de género.

La denuncia de Ludmila Isabella

En el año 2023, Ludmila Isabella presentó una denuncia judicial contra Lautaro Acosta por violencia de género. En aquel momento, la modelo compartió en sus redes sociales el calvario que sufrió con el futbolista. En una publicación con fotos aseguró ser víctima de “violencia psicológica, física y económica”.

"Ya no sé qué más hacer. Necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo" expresó en un comunicado que difundió en redes sociales.

La modelo también afirmó que presentó dos denuncias: “A mí ya me arruinó la vida. Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba".

"Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mí y a mi familia", aseguró en su publicación.

Tras relatar otros episodios que formaron parte de la relación, Ludmila agregó: "Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué".

"Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y lo gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más. El Juzgado de Familia Nº 10 de Lomas de Zamora todavía no sacó una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor, ayúdenme", cerró en el posteo.

Cómo se conocieron Ludmila Isabella y Nicolás González

El periodista Gustavo Méndez dio detalles sobre el vínculo entre Ludmila Isabella y Nicolás González. “Se conocieron durante el último partido de la selección en Argentina. Coincidieron en un boliche porteño de la costanera. Mirada va, mirada viene, y ahí empezó todo”, contó el periodista.

“Ella está preparando sus valijas porque... ¿a dónde se va a vivir? A Madrid se va a vivir. Se lo pidió Nicolás González, que se separó hace poco de Paloma Silberberg, quien denunció infidelidades", expuso Méndez.

Por el momento, ni González ni Isabella se pronunciaron sobre el tema. Sin embargo, el reciente viaje de la modelo a Madrid reavivó los rumores de que el romance es real.