La AFA le respondió a Lautaro Acosta recordando la denuncia en su contra por violencia de género: "Sos un mano larga" El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, le apuntó directamente al delantero de Lanús tras las críticas al arbitraje luego del empate frente a Central Córdoba 18 de agosto 2024 · 16:55hs

La actuación del árbitro Nazareno Arasa en el empate entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero dejó muy enojado al capitán del “Grana”, Lautaro Acosta, quien tras el encuentro aseguró ante los micrófonos que “está todo contaminado”. Inmediatamente, desde AFA le respondieron duramente y le recordaron la denuncia en su contra por violencia de género: “Sos un mano larga”.

Luego del partido, Acosta expuso ante la prensa su enojo por el arbitraje de Arasa: “La sensación es amarga. Me parece que habíamos hecho todo como para ganarlo. Estábamos bien. Incluso con un hombre menos habíamos tenido dos situaciones con Walter (Bou). Después viene la situación del penal que te desgasta… Llevo un montón de años en el fútbol argentino y todo esto me desgasta muchísimo. Me hace mal. Está todo contaminado”.

Y sumó: “Lo que pasa es que no entiendo el criterio que se utiliza. A nosotros hace nueve meses no nos cobran un penal. Ayer vi una jugada igual de Platense – Barracas que fue con la mano afuera, pero no cobraron nada… Qué querés que diga, lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante”, soltó sin pelos en la lengua.

"ES LO MISMO DE SIEMPRE... ES UNA LOCURA LO QUE PASA"

Lautaro Acosta explotó con el arbitraje luego del polémico empate de Lanús ante Central Córdoba.



Lautaro Acosta explotó con el arbitraje luego del polémico empate de Lanús ante Central Córdoba. pic.twitter.com/FWXc8sRydK — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2024 Tras estas explosivas declaraciones, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, recogió el guante y lo cruzó duramente a través de su cuenta de “X”: “Soy Dirigente Deportivo, NO Jugador de Fútbol. SOS EL TÍPICO “MANO LARGA”. Pero bueno, NO pierdo el tiempo con los que ejercen Violencia de Género. Que tengas un OLVIDADO Retiro del Fútbol Argentino !!! NO mereces otra cosa. Seguí buscando prensa, el ocaso está cerca !!! En Fin…”.

aacosta.mp4 La denuncia contra Acosta A mediados de junio del 2023, Ludmila Isabella, ahora ex pareja de Acosta, ratificó una denuncia por violencia de género y amenazas. Lo hizo en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora, junto a su abogado. "Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días", relató, en ese entonces, la víctima. Y avisó: “Viví cosas muy feas. Al tener una relación tóxica no lo podía soltar, el vínculo que nos quedaba me hacía no contar lo que realmente pasé, por eso mi denuncia fue muy leve y no conté lo que realmente vivía. Todas las madrugadas, esas noches de terror”. Sin embargo, diez días después, y luego de que el club Lanús anunciara que el jugador se tomaba licencia "con el fin de abocarse a cuestiones personales", según palabras del abogado Leopoldo Guardia -defensor del profesional-, “las parte fueron inteligentes y lograron superar el conflicto”.