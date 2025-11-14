La Capital | Zoom | china suárez

La China Suárez dará una entrevista exclusiva con Moria Casán tras la polémica con el streaming

La diva anunció que María Eugenia Suárez será su invitada especial en "La mañana de Moria" y promete una charla sin filtros

14 de noviembre 2025 · 10:59hs
Moria Casán entrevistará a la China Suárez en el marco de la presentación de su nueva serie.

Moria Casán entrevistará a la China Suárez en el marco de la presentación de su nueva serie.

La China Suárez regresó al país y rápidamente volvió a quedar envuelta en una serie de escándalos. Tras la polémica con los canales de streaming por la promoción de su nueva serie su nueva serie "La hija del fuego", parece que la actriz decidió apostar a los programas tradicionales de televisión ya que otra conductora confirmó una entrevista exclusiva.

Cabe recordar que, durante la última semana, la China Suárez quedó en el centro de la atención mediática tras ser rechazada por el canal de streming Olga y bajarse de una nota previamente acordada con “Antes que nadie”, programa de Luzu TV. En este contexto, se confirmó que la actriz hablaría una sola vez y sería en el programa televisivo de Mario Pergolini.

Ahora bien, en las últimas horas se sumó otra entrevista: esta vez junto a Moria Casán en su programa de TV.

La entrevista de la China Suárez con Moria Casán

La noticia fue confirmada por la propia Moria Casán este jueves. En su programa "La mañana de Moria", “La One” comenzó diciendo: “Me acaban de dar una noticia que sabía desde ayer, que para mí es un hallazgo de producción y del canal”. Luego, lo reveló: “La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que no le interesa, que Luzu, que Olga... Bueno, yo sí la necesito y va a estar conmigo desayunando María Eugenia Suárez”.

En este sentido, la diva de la TV no dudó en halagar a la actriz: “Esa cara, ese rostro angelical, esa personalidad increíble... Esta mujer tiene en vilo al país. Todos los que no la llevaron midieron más que nunca. Mirá si será importante la mina, que están ahí hablando de ella y hacen rating. Bienvenida, China. Aquí estaremos: vas a estar conmigo y te voy a preguntar de todo”.

Asimismo, respecto a los rumores sobre las condiciones que la actriz supuestamente impone para las entrevistas, Moria aseguró que, en este caso, ella misma se encargará de preguntarle sobre todos los aspectos de su vida, sin filtros. “Quiero saber cómo nació ese amor que los envolvió; quiero que me cuentes, porque es un amor que ganó: el amor en esta pareja”, afirmó.

La entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

Tras días de controversias, versiones cruzadas y una serie de entrevistas frustradas, Eugenia "China" Suárez finalmente tomó una decisión: hablará una sola vez y será en el programa televisivo de Mario Pergolini, "Otro día perdido".

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda", y desató una ola de comentarios en redes y en la industria del entretenimiento.

Según contó Yanina Latorre, la China impuso condiciones a los streamings que incomodaron a los productores, entre ellas no compartir piso con ciertas figuras del panel, no responder preguntas relacionadas a Ángela Torres ni al conflicto con Rusherking, y controlar el tipo de entrevista y el enfoque.

“La Nipona empezó a imponer condiciones”, lanzó Latorre, asegurando que la producción de Leuco finalmente optó por dar marcha atrás.

También se mencionó que la actriz, que está publicitando su nueva serie con Disney, prefería una nota menos punzante, con un panel que no pudiera incomodarla y en un ambiente “más controlado”. Finalmente, ninguna de las opciones cerró para los streamings.

Según Latorre, Disney insistió en conseguir un espacio para la entrevista, pero tanto Olga como Luzu terminaron rechazando la nota. “La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, dijo Yanina.

Finalmente, la China Suárez decidió hablar en un ciclo tradicional de TV. Yanina confirmó que “este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”.

La elección llamó la atención porque Pergolini no suele recibir figuras del mundo del espectáculo y porque la China suele evitar la televisión tradicional, donde siente que no tiene “terreno seguro”.

