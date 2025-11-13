La Capital | Zoom | romance

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

El futbolista de la selección nacional, recientemente separado, se encuentra en Angola a la espera del amistoso contra el combinado de ese país

13 de noviembre 2025 · 16:48hs
Ludmila Isabella

Ludmila Isabella, la ex del Laucha Acosta.

El jugador del Atlético Madrid y de la selección argentina Nicolás González vuelve a ser el centro de la atención mediática, pero esta vez por una cuestión del corazón. Según trascendió, el futbolista estaría viviendo un incipiente romance con una reconocida modelo que fue pareja de otro jugador argentino de peso.

La joven en cuestión es Ludmila Isabella, ex del Laucha Acosta. González habría conocido al campeón del mundo en una discoteca. Lo que comenzó como un simple encuentro nocturno rápidamente se convirtió en un vínculo serio, tanto que, según reveló el periodista Gustavo Méndez, la pareja ya estaría planeando dar un gran paso: convivir en Madrid.

Este giro amoroso llega meses después de la conflictiva y mediática separación de González con su exnovia, Paloma Silberberg, quien en su momento expuso públicamente la infidelidad del jugador.

ludmila2

Meses atrás, a Nicolás González se lo vinculó con la actriz Sabrina Roja. En ese momento, Rojas desmintió los rumores con contundencia: “Yo no miento, no pasó nada”.

Ahora, Méndez aclaró quién sería la verdadera tercera en discordia y cómo comenzó el vínculo: “Se conocieron durante el último partido de la selección en Argentina. Coincidieron en un boliche porteño de la costanera. Mirada va, mirada viene, y ahí empezó todo”, contó el periodista.

pal

“Recordemos que Ludmila Isabella había denunciado por violencia de género al Laucha Acosta, con quien tiene un hijo de siete años", agregó.

ludmila3
Ludmila Isabella, cuando estaba en pareja con el Laucha Acosta.

Ludmila Isabella, cuando estaba en pareja con el Laucha Acosta.

“Ella está preparando sus valijas porque... ¿a dónde se va a vivir? A Madrid se va a vivir. Se lo pidió Nicolás González, que se separó hace poco de Paloma Silberberg, quien denunció infidelidades", expuso Méndez.

paloma
Nico González y Paloma Silberberg fueron pareja.

Nico González y Paloma Silberberg fueron pareja.

Por el momento, ni Nicolás González ni Ludmila Isabella se pronunciaron sobre el tema. Sin embargo, el reciente viaje de la modelo a Madrid reavivó los rumores de que el romance es real.

Noticias relacionadas
Pedro Aznar vuelve a Rosario para celebrar cincuenta años de carrera: se presenta el sábado 15 en el Teatro El Círculo

Pedro Aznar celebra 50 años de música en Rosario

Pampita dio su opinión sobre el escándalo de la China Suarez y los canales de streaming

Pampita sobre el escándalo de la China Suárez y Luzu TV: "Hay ciertas reglas"

Valentina Cervantes regresó a Inglaterra con Enzo Fernández

Valentina Cervantes renunció a "MasterChef": el romántico gesto de Enzo Fernández

El actor Jorge Lorenzo es popularmente conocido por sus papeles en El marginal, ATAV 2 y Casi Ángeles

A sus 67 años, murió Jorge Lorenzo, actor de "El Marginal"

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Lo último

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Lo hacía mediante vuelos clandestinos desde Bolivia. Uno de los cargamentos fue el secuestrado en octubre pasado tras la detención de un piloto boliviano

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto
La Ciudad

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado
OVACIÓN

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Ovación
Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Policiales
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

La Ciudad
Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa
La Ciudad

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios
La Ciudad

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"