Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

El futbolista de la selección nacional, recientemente separado, se encuentra en Angola a la espera del amistoso contra el combinado de ese país

El jugador del Atlético Madrid y de la selección argentina Nicolás González vuelve a ser el centro de la atención mediática, pero esta vez por una cuestión del corazón. Según trascendió, el futbolista estaría viviendo un incipiente romance con una reconocida modelo que fue pareja de otro jugador argentino de peso.

La joven en cuestión es Ludmila Isabella, ex del Laucha Acosta. González habría conocido al campeón del mundo en una discoteca. Lo que comenzó como un simple encuentro nocturno rápidamente se convirtió en un vínculo serio, tanto que, según reveló el periodista Gustavo Méndez, la pareja ya estaría planeando dar un gran paso: convivir en Madrid.

Este giro amoroso llega meses después de la conflictiva y mediática separación de González con su exnovia, Paloma Silberberg, quien en su momento expuso públicamente la infidelidad del jugador.

Meses atrás, a Nicolás González se lo vinculó con la actriz Sabrina Roja. En ese momento, Rojas desmintió los rumores con contundencia: “Yo no miento, no pasó nada”.

Ahora, Méndez aclaró quién sería la verdadera tercera en discordia y cómo comenzó el vínculo: “Se conocieron durante el último partido de la selección en Argentina. Coincidieron en un boliche porteño de la costanera. Mirada va, mirada viene, y ahí empezó todo”, contó el periodista.

“Recordemos que Ludmila Isabella había denunciado por violencia de género al Laucha Acosta, con quien tiene un hijo de siete años", agregó.

ludmila3 Ludmila Isabella, cuando estaba en pareja con el Laucha Acosta.

“Ella está preparando sus valijas porque... ¿a dónde se va a vivir? A Madrid se va a vivir. Se lo pidió Nicolás González, que se separó hace poco de Paloma Silberberg, quien denunció infidelidades", expuso Méndez.

paloma Nico González y Paloma Silberberg fueron pareja.

Por el momento, ni Nicolás González ni Ludmila Isabella se pronunciaron sobre el tema. Sin embargo, el reciente viaje de la modelo a Madrid reavivó los rumores de que el romance es real.