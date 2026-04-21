Pim Pau vuelve a Rosario: "El juego es un lenguaje que trasciende fronteras políticas y etarias"

El grupo de música infantil llega a la ciudad con un show para toda la familia. Se presentarán el martes 26 en el teatro Astengo

El trío artístico argentino-brasileño Pim Pau vuelve a Rosario con un espectáculo pensado para disfrutar en familia. Integrado por Eva Harvez, Cássio Carvalho y Lucho Milocco, el grupo presentará “Pim Pau Lúdico” el martes 26 de abril a las 17 hs en el Teatro Astengo, una propuesta lúdica y participativa que combina música, juego y movimiento.

Los Pim Pau se conocieron ejerciendo la docencia y en 2014 conformaron este proyecto de arte, música y educación. Rápidamente, sus innovadoras propuestas que ponen lo lúdico como eje central y contemplan e integran a toda la familia, llamaron la atención y construyeron una audiencia. Hoy, sus videos en YouTube, Instagram y TikTok acumulan millones de reproducciones y sus canciones son escuchadas y utilizadas con fines educativos en diferentes países de América Latina, Europa y Estados Unidos.

A lo largo de su recorrido, editaron cuatro discos ("Recreo", "Corazón de Crianza", "UPA" y "Cumpleaños") y fundaron la editorial Umacapiruá, desde la cual editaron “Arte y educación en las infancias” e inauguraron la colección Pipoca, libros en cartoné para la primera infancia, ilustrados por las chilenas Paloma Valdivia y Alejandra Acosta.

En esta ocasión, a pocos días de su paso por la ciudad con la presentación de su último libro “Luna y Pandero”, el trío regresa para ofrecer un show donde el juego se vuelve protagonista . Sobre el escenario, brindarán una experiencia sensible y dinámica que combina música, danza, humor e interacción con el público. Un encuentro donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo, instrumento.

“Vamos a estar haciendo canciones de los últimos discos, más allá de los clásicos", adelantó Lucho Milocco sobre el show que los trae de vuelta a la ciudad. Y expresó su entusiasmo por volver a Rosario: “Siempre fue un lugar importante para Pim Pau porque fue una de las primeras ciudades que se vinculó así fuertemente con el proyecto. En Rosario hay un público muy seguidor, muy fan, que a la vez sintoniza muy bien con la propuesta. Estamos con mucha expectativa”.

En diálogo con La Capital, Lucho habló sobre el espectáculo que darán en Rosario, los desafíos de Pim Pau en torno a la tecnología y sus próximos proyectos.

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Pim Pau Lúdico en Rosario

Sobre el escenario, la propuesta tiene una decisión clara: volver al encuentro y al juego. Aunque el grupo creció de la mano de lo audiovisual y las redes sociales forman parte central de su desarrollo, el show en vivo busca correrse de esa lógica. “La pantalla es una herramienta de trabajo muy fuerte pero no es el fin. Es un medio para acceder a las familias, para acceder a los niños, para acceder a las aulas, pero justamente buscamos que en los espectáculos no haya pantalla porque ya para pantalla está el resto de la vida”.

En ese sentido, el teatro se transforma en un espacio de encuentro para los niños y los adultos. “Lo que buscamos es que lo que nos esté conectando sea el cuerpo, el movimiento del cuerpo, la voz, la coreografía, la música”, junto con “los momentos de intercambio con el público, que se hacen muchas veces en los juegos o entre los juegos”. Y detalló que esa propuesta no está pensada solo para los más chicos sino que hay espacio donde también se convoca al adulto. "Hay una igualdad entre el adulto y los niños constante, eso también es parte de los cimientos del proyecto, que lo mantenemos, y que a la vez buscamos”, agregó.

En un contexto en el que la tecnología forma parte de la vida diaria de los niños, donde cada vez hay mas plataformas y nuevas formas de consumo, Pim Pau se adapta sin perder su esencia. “En la medida que iban apareciendo nuevas plataformas, identificamos que cada plataforma tiene una característica distinta”, explicó. Y dio un ejemplo concreto: “Cuando apareció, por ejemplo, TikTok, nosotros empezamos a pensar qué era lo que ofrecía el formato. Y pensar de qué manera uno puede utilizar esa plataforma para generar un contenido fiel a lo que nosotros pensamos”.

Más allá del formato, el eje de Pim Pau no cambia. “Para nosotros siempre la idea es que lo que ofrecemos pueda hacernos prescindir de la pantalla. Por ejemplo ofrecer un juego de palmas, donde uno para hacerlo tiene que dejar la pantalla y buscar a otra persona”. Ahí aparece el núcleo del proyecto: llevar el juego fuera de la pantalla y devolverlo al cuerpo, al encuentro y a la experiencia compartida.

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Nuevos proyectos de un fenómeno que cruza fronteras

El universo de Pim Pau sigue expandiéndose más allá de las redes sociales, la música y el escenario. A los discos, libros y espectáculos se suma ahora un nuevo proyecto. “Vamos a estar publicando una serie de podcasts, de narraciones, escritas, narradas y producidas por nosotros”, adelantó Milocco.

La apuesta no es casual: en un contexto saturado de imágenes, el grupo busca volver a lo esencial. “En un podcast la imagen es parte de la composición de quien está escuchando, no es la imagen que viene ya hecha, es la historia que yo recibo y la imagen que compongo con lo que me van contando, que es algo ancestral, no es nada nuevo, pero sí lo que es nuevo es que sea una banda infantil quien lo esté haciendo”, explicó en línea con la búsqueda que define a Pim Pau. Y detalló: "En tiempos donde todo está saturado de inteligencia artificial, de información y videos, ir a algo ancestral es algo revolucionario".

Con la visión de crear un espacio donde la música, la educación y el juego se entrelazaran de manera armoniosa, Pim Pau se expande alrededor del mundo. Lo que comenzó como un proyecto educativo y artístico, hoy alcanza públicos en distintos continentes gracias a "lo poderoso del juego en sí mismo". Lucho detalló: “Nos empezó a seguir gente de India, de Irán, de Indonesia porque el juego es un lenguaje que trasciende fronteras políticas y fronteras etarias”.

Lejos de ser solo un dato del crecimiento internacional de la banda infantil, ese recorrido se convierte en una fuente de inspiración constante. Viajar, conocer culturas y descubrir nuevos juegos y formas de expresión alimenta el proceso creativo del grupo: “es como conocer la vida con ojos de niño”.

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